https://sputnik-georgia.ru/20241126/na-kakom-etape-v-gruzii-nakhoditsya-sozdanie-bazy-dnk-prestupnikov---otvet-vedomstva-291099043.html
На каком этапе в Грузии находится создание базы ДНК преступников – ответ ведомства
На каком этапе в Грузии находится создание базы ДНК преступников – ответ ведомства
Sputnik Грузия
В текущем году будет утвержден законопроект о создании базы ДНК, который парламент уже принял в первом чтении 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T23:52+0400
2024-11-26T23:52+0400
2024-11-27T00:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Парламент Грузии до конца года утвердил законопроект, позволяющий создать в стране базу данных ДНК и отпечатков, заявил кандидат на пост главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Гомелаури и другие кандидаты в министры представляют в профильных комитетах свои планы в рамках программы "Только с миром, достоинством и благополучием к Европе – 2025-2028 ". Парламент Грузии выразит доверие программе и правительству во главе с кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе 28 ноября. По его словам, экспертно-криминалистические лаборатории постоянно обновляются, и расширяется аккредитация по проведению отдельных экспертиз. Идея создания базы ДНК преступников появилась в Грузии еще в 2022 году, когда в парламент поступил проект "О создании единых банков кодов ДНК и дактилоскопических данных". На создание единого банка ДНК изначально планировалось потратить 13 миллионов лари из государственного бюджета. Кроме того, создание единого банка дактилоскопических данных будет профинансировано в рамках ассигнований, выделенных министерству внутренних дел. Вместе с тем, к моменту вступления в силу проекта, в стране планируется ввести международный стандарт проведения лабораторных экспертиз и осмотра места преступлений, а также переподготовить следователей в плане обращения с уликами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, вахтанг гомелаури
грузия, новости, общество, вахтанг гомелаури
На каком этапе в Грузии находится создание базы ДНК преступников – ответ ведомства
23:52 26.11.2024 (обновлено: 00:01 27.11.2024)
В текущем году будет утвержден законопроект о создании базы ДНК, который парламент уже принял в первом чтении
ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Парламент Грузии до конца года утвердил законопроект, позволяющий создать в стране базу данных ДНК и отпечатков, заявил кандидат на пост главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
Гомелаури и другие кандидаты в министры представляют в профильных комитетах свои планы в рамках программы "Только с миром, достоинством и благополучием к Европе – 2025-2028 ". Парламент Грузии выразит доверие программе и правительству во главе с кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе 28 ноября.
"Министерство активно работает над созданием базы данных ДНК, что значительно увеличит качество расследования преступлений. Также в текущем году будет утвержден законопроект о создании базы ДНК, который парламент уже принял в первом чтении", - сказал Гомелаури.
По его словам, экспертно-криминалистические лаборатории постоянно обновляются, и расширяется аккредитация по проведению отдельных экспертиз.
Идея создания базы ДНК преступников появилась в Грузии еще в 2022 году, когда в парламент поступил проект "О создании единых банков кодов ДНК и дактилоскопических данных".
На создание единого банка ДНК изначально планировалось потратить 13 миллионов лари из государственного бюджета. Кроме того, создание единого банка дактилоскопических данных будет профинансировано в рамках ассигнований, выделенных министерству внутренних дел.
Вместе с тем, к моменту вступления в силу проекта, в стране планируется ввести международный стандарт проведения лабораторных экспертиз и осмотра места преступлений, а также переподготовить следователей в плане обращения с уликами.