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Насколько поднимут зарплаты военным в Грузии в 2025 году

Насколько поднимут зарплаты военным в Грузии в 2025 году

Sputnik Грузия

Кандидат в министры обратил внимание на процесс предоставления жилья военным на беспрецедентно льготных условиях 26.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Зарплаты военных в 2025 году вырастут на 10%, заявил на совместном заседании парламентских комитетов кандидат на пост министра обороны Грузии Ираклий Чиковани. Чиковани, как и другие кандидаты в министры, представляет в профильных комитетах парламента Грузии свои планы в рамках правительственной программы "Только с миром, достоинством и благополучием к Европе – 2025-2028". Парламент Грузии выразит доверие программе и правительству во главе с кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе 28 ноября. Для вынесения вотума доверия правительству необходимы голоса 76 депутатов. Кандидат в министры обратил внимание на процесс предоставления жилья военным на беспрецедентно льготных условиях. "Мы приступили ко второму этапу строительства на горе Махата (Тбилиси). Практически завершены подготовительные и организационные работы. Еще примерно более 1,2 тысячи военнослужащих смогут приобрести жилье на льготных условиях", - сказал Чиковани. Кандидат в министры также обратил внимание на программы Минобороны, направленные на социальную поддержку военнослужащих и членов их семей. По его словам, питание военных, их медицинское обслуживание и страхование отвечают высоким стандартам. В рамках инициативы экс-премьера Ираклия Гарибашвили правительство уже построило военный городок на горе Махата в октябре 2023 года – в 39 семиэтажных корпусах квартиры предназначены для 1 092 семей. Парламент Грузии XI созыва приобрел полные полномочия 25 ноября, и, соответственно, были прекращены полномочия законодательного органа предыдущего созыва. Согласно Конституции, правительство складывает полномочия сразу после начала работы парламента нового созыва.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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