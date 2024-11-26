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Насколько поднимут зарплаты военным в Грузии в 2025 году
Насколько поднимут зарплаты военным в Грузии в 2025 году
Sputnik Грузия
Кандидат в министры обратил внимание на процесс предоставления жилья военным на беспрецедентно льготных условиях 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T23:03+0400
2024-11-26T23:03+0400
2024-11-26T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Зарплаты военных в 2025 году вырастут на 10%, заявил на совместном заседании парламентских комитетов кандидат на пост министра обороны Грузии Ираклий Чиковани. Чиковани, как и другие кандидаты в министры, представляет в профильных комитетах парламента Грузии свои планы в рамках правительственной программы "Только с миром, достоинством и благополучием к Европе – 2025-2028". Парламент Грузии выразит доверие программе и правительству во главе с кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе 28 ноября. Для вынесения вотума доверия правительству необходимы голоса 76 депутатов. Кандидат в министры обратил внимание на процесс предоставления жилья военным на беспрецедентно льготных условиях. "Мы приступили ко второму этапу строительства на горе Махата (Тбилиси). Практически завершены подготовительные и организационные работы. Еще примерно более 1,2 тысячи военнослужащих смогут приобрести жилье на льготных условиях", - сказал Чиковани. Кандидат в министры также обратил внимание на программы Минобороны, направленные на социальную поддержку военнослужащих и членов их семей. По его словам, питание военных, их медицинское обслуживание и страхование отвечают высоким стандартам. В рамках инициативы экс-премьера Ираклия Гарибашвили правительство уже построило военный городок на горе Махата в октябре 2023 года – в 39 семиэтажных корпусах квартиры предназначены для 1 092 семей. Парламент Грузии XI созыва приобрел полные полномочия 25 ноября, и, соответственно, были прекращены полномочия законодательного органа предыдущего созыва. Согласно Конституции, правительство складывает полномочия сразу после начала работы парламента нового созыва.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, силы обороны грузии, министерство обороны грузии
новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, силы обороны грузии, министерство обороны грузии
Насколько поднимут зарплаты военным в Грузии в 2025 году
Кандидат в министры обратил внимание на процесс предоставления жилья военным на беспрецедентно льготных условиях
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Зарплаты военных в 2025 году вырастут на 10%, заявил на совместном заседании парламентских комитетов кандидат на пост министра обороны Грузии Ираклий Чиковани.
Чиковани, как и другие кандидаты в министры, представляет в профильных комитетах парламента Грузии свои планы в рамках правительственной программы "Только с миром, достоинством и благополучием к Европе – 2025-2028". Парламент Грузии выразит доверие программе и правительству во главе с кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе 28 ноября. Для вынесения вотума доверия правительству необходимы голоса 76 депутатов.
"Оклад рядового военного на контрактной службе значительно вырос и сегодня составляет 1 770 лари, что является увеличением примерно на 70% по сравнению с предыдущими годами. В 2025 году зарплаты наших военнослужащих вырастут на 10%", - сказал Чиковани.
Кандидат в министры обратил внимание на процесс предоставления жилья военным на беспрецедентно льготных условиях.
"Мы приступили ко второму этапу строительства на горе Махата (Тбилиси). Практически завершены подготовительные и организационные работы. Еще примерно более 1,2 тысячи военнослужащих смогут приобрести жилье на льготных условиях", - сказал Чиковани.
Кандидат в министры также обратил внимание на программы Минобороны, направленные на социальную поддержку военнослужащих и членов их семей.
По его словам, питание военных, их медицинское обслуживание и страхование отвечают высоким стандартам.
Кандидат на пост министра обороны Грузии Ираклий Чиковани был заслушан на совместном заседании комитетов по обороне и безопасности, защите прав человека и гражданской интеграции, юридического комитета, комитета по процедурным вопросам и правилам.
В рамках инициативы экс-премьера Ираклия Гарибашвили правительство уже построило военный городок на горе Махата в октябре 2023 года – в 39 семиэтажных корпусах квартиры предназначены для 1 092 семей.
Парламент Грузии XI созыва приобрел полные полномочия 25 ноября, и, соответственно, были прекращены полномочия законодательного органа предыдущего созыва. Согласно Конституции, правительство складывает полномочия сразу после начала работы парламента нового созыва.