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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в октябре
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в октябре
Sputnik Грузия
В Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в октябре 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 692 миллиона лари (1,17%) и на 1 ноября текущего года составил 60,06 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 768,59 миллиона лари (2,31%), а в иностранной валюте снизился на 76,56 миллиона лари (0,29%).На конец октября 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,38 миллиарда лари, что на 3,53% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 17,0 миллиарда лари, что на 0,06% больше, чем в предыдущем месяце.За октябрь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,25%, или 380,13 миллиона лари, и на 1 ноября текущего года составил 30,85 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 56,73%, что на 0,63 процентного пункта больше данных на 1 сентября 2024 года.По данным на конец ноября, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,74 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в октябре
В Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в октябре 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 692 миллиона лари (1,17%) и на 1 ноября текущего года составил 60,06 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.
За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 768,59 миллиона лари (2,31%), а в иностранной валюте снизился на 76,56 миллиона лари (0,29%).
На конец октября 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,38 миллиарда лари, что на 3,53% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 17,0 миллиарда лари, что на 0,06% больше, чем в предыдущем месяце.
За октябрь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,25%, или 380,13 миллиона лари, и на 1 ноября текущего года составил 30,85 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.
Доля кредитов в лари составила 56,73%, что на 0,63 процентного пункта больше данных на 1 сентября 2024 года.
По данным на конец ноября, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,74 GEL/$1.