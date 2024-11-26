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Станет ли президентом сын первого президента Грузии?
Станет ли президентом сын первого президента Грузии?
Sputnik Грузия
Оппозиционные СМИ распространили информаци о том, что кандидатом в президенты от правящей партии может стать сын Звиада Гамсахурдия 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T16:18+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Кандидатура сына первого президента Грузии, директора Национальной библиотеки Константине Гамсахурдия, как и кандидатура экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, не рассматривается на пост главы государства, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря. В правящей команде ведутся активные консультации относительно кандидатов в президенты. Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта", президентом Грузии должен стать человек, который будет действовать в соответствии с интересами своей страны.Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, в которую войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители самоуправлений.Названа дата проведения президентских выборов в Грузии>>Согласно Конституции, выборы президента Грузии проводятся после истечения срока полномочий в октябре, если же дата выборов выпадает на месяц парламентских выборов или предыдущий месяц, то президентские выборы проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного законодательного органа.Парламентские выборы прошли 26 октября, а первое заседание состоялось 25 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, константин гамсахурдия, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили
грузия, политика, новости, константин гамсахурдия, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили
Станет ли президентом сын первого президента Грузии?
16:18 26.11.2024 (обновлено: 16:27 26.11.2024)
Оппозиционные СМИ распространили информаци о том, что кандидатом в президенты от правящей партии может стать сын Звиада Гамсахурдия
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Кандидатура сына первого президента Грузии, директора Национальной библиотеки Константине Гамсахурдия, как и кандидатура экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, не рассматривается на пост главы государства, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря. В правящей команде ведутся активные консультации относительно кандидатов в президенты. Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта", президентом Грузии должен стать человек, который будет действовать в соответствии с интересами своей страны.
"Ираклий Гарибашвили был бы хорошим президентом, если бы стал им, но он им не будет, мы также не рассматриваем кандидатуру Гамсахурдия, потому что команда остановила свой выбор на другом человеке", - сказал Мдинарадзе.
Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, в которую войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители самоуправлений.
Согласно Конституции, выборы президента Грузии проводятся после истечения срока полномочий в октябре, если же дата выборов выпадает на месяц парламентских выборов или предыдущий месяц, то президентские выборы проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного законодательного органа.
Парламентские выборы прошли 26 октября, а первое заседание состоялось 25 ноября.