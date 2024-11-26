https://sputnik-georgia.ru/20241126/stanet-li-prezidentom-syn-pervogo-prezidenta-gruzii-291094191.html

Станет ли президентом сын первого президента Грузии?

Станет ли президентом сын первого президента Грузии?

Sputnik Грузия

Оппозиционные СМИ распространили информаци о том, что кандидатом в президенты от правящей партии может стать сын Звиада Гамсахурдия 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T16:18+0400

2024-11-26T16:18+0400

2024-11-26T16:27+0400

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мамука мдинарадзе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Кандидатура сына первого президента Грузии, директора Национальной библиотеки Константине Гамсахурдия, как и кандидатура экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, не рассматривается на пост главы государства, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря. В правящей команде ведутся активные консультации относительно кандидатов в президенты. Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта", президентом Грузии должен стать человек, который будет действовать в соответствии с интересами своей страны.Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, в которую войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители самоуправлений.Названа дата проведения президентских выборов в Грузии>>Согласно Конституции, выборы пре­зи­де­нта Грузии проводятся после истечения срока полномочий в октябре, если же дата выборов выпадает на месяц парламентских выборов или предыдущий месяц, то президентские выборы проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного законодательного органа.Парламентские выборы прошли 26 октября, а первое заседание состоялось 25 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, константин гамсахурдия, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили