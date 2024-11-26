https://sputnik-georgia.ru/20241126/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-polnostyu-zakryta-291097540.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России полностью закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России полностью закрыта

Sputnik Грузия

Движение на участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги закрылось из-за высокой опасности схода лавин 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T20:10+0400

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россия

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общество

верхний ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Дорога на участке Коби-Гудаури в направлении грузино-российской границы закрылась для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог По информации департамента, движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрылось из-за высокой опасности схода лавин. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, новости, общество, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге