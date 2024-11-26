Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241126/verkhovnyy-sovet-adzharskoy-ar-vstupil-v-svoi-polnomochiya--predsedatelem-stal-gabaidze-291095663.html
Верховный совет Аджарской АР вступил в свои полномочия – председателем стал Габаидзе
Верховный совет Аджарской АР вступил в свои полномочия – председателем стал Габаидзе
Sputnik Грузия
На первом заседании Верховного совета Аджарии присутствовали только новоизбранные депутаты от "Грузинской мечты" 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T20:01+0400
2024-11-26T19:23+0400
политика
грузия
новости
аджария
грузинская мечта - демократическая грузия
верховный совет аджарии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/10/250358368_0:298:3067:2023_1920x0_80_0_0_bd06498a8c571a3661d89ea37f34f822.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Верховный совет Аджарской АР укомплектован –признаны полномочия новоизбранных депутатов, избраны председатель и его заместитель.На выборах в Верховный совет Аджарии, которые прошли параллельно с выборами в парламент Грузии, пятипроцентный барьер преодолели пять политических сил: "Грузинская мечта" (13 мандатов); "Единство – Национальное движение" (четыре); "За Грузию" (два); "Коалиция за перемены" (один) и "Сильная Грузия" (один). На первом заседании Верховного совета Аджарии, как и в парламенте Грузии в понедельник, присутствовали только новоизбранные депутаты от "Грузинской мечты". Оппозиционеры утверждают, что выборы были тотально сфальсифицированы, и отказываются своим участием в работе законодательных органов давать им легитимацию. Председателем Верховного совета Аджарии 13 голосами "за" был вновь избран Давид Габаидзе. Его заместителем стал Рамаз Джинчарадзе.Депутаты Верховного совета Аджарии избираются на четыре года. В выборах участвуют только зарегистрированные на территории автономии граждане Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/10/250358368_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_b7187142c741cffc6b3e2fc153d39a62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, аджария, грузинская мечта - демократическая грузия, верховный совет аджарии
политика, грузия, новости, аджария, грузинская мечта - демократическая грузия, верховный совет аджарии

Верховный совет Аджарской АР вступил в свои полномочия – председателем стал Габаидзе

20:01 26.11.2024
© Sputnik / Seyran BaroyanВерховный совет Аджарии
Верховный совет Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2024
© Sputnik / Seyran Baroyan
Подписаться
На первом заседании Верховного совета Аджарии присутствовали только новоизбранные депутаты от "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Верховный совет Аджарской АР укомплектован –признаны полномочия новоизбранных депутатов, избраны председатель и его заместитель.
На выборах в Верховный совет Аджарии, которые прошли параллельно с выборами в парламент Грузии, пятипроцентный барьер преодолели пять политических сил: "Грузинская мечта" (13 мандатов); "Единство – Национальное движение" (четыре); "За Грузию" (два); "Коалиция за перемены" (один) и "Сильная Грузия" (один).
На первом заседании Верховного совета Аджарии, как и в парламенте Грузии в понедельник, присутствовали только новоизбранные депутаты от "Грузинской мечты". Оппозиционеры утверждают, что выборы были тотально сфальсифицированы, и отказываются своим участием в работе законодательных органов давать им легитимацию.
Председателем Верховного совета Аджарии 13 голосами "за" был вновь избран Давид Габаидзе. Его заместителем стал Рамаз Джинчарадзе.
Депутаты Верховного совета Аджарии избираются на четыре года. В выборах участвуют только зарегистрированные на территории автономии граждане Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0