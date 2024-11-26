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Верховный совет Аджарской АР вступил в свои полномочия – председателем стал Габаидзе

Верховный совет Аджарской АР вступил в свои полномочия – председателем стал Габаидзе

Sputnik Грузия

На первом заседании Верховного совета Аджарии присутствовали только новоизбранные депутаты от "Грузинской мечты" 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T20:01+0400

2024-11-26T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Верховный совет Аджарской АР укомплектован –признаны полномочия новоизбранных депутатов, избраны председатель и его заместитель.На выборах в Верховный совет Аджарии, которые прошли параллельно с выборами в парламент Грузии, пятипроцентный барьер преодолели пять политических сил: "Грузинская мечта" (13 мандатов); "Единство – Национальное движение" (четыре); "За Грузию" (два); "Коалиция за перемены" (один) и "Сильная Грузия" (один). На первом заседании Верховного совета Аджарии, как и в парламенте Грузии в понедельник, присутствовали только новоизбранные депутаты от "Грузинской мечты". Оппозиционеры утверждают, что выборы были тотально сфальсифицированы, и отказываются своим участием в работе законодательных органов давать им легитимацию. Председателем Верховного совета Аджарии 13 голосами "за" был вновь избран Давид Габаидзе. Его заместителем стал Рамаз Джинчарадзе.Депутаты Верховного совета Аджарии избираются на четыре года. В выборах участвуют только зарегистрированные на территории автономии граждане Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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