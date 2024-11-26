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Верховный совет Аджарской АР вступил в свои полномочия – председателем стал Габаидзе
Верховный совет Аджарской АР вступил в свои полномочия – председателем стал Габаидзе
Sputnik Грузия
На первом заседании Верховного совета Аджарии присутствовали только новоизбранные депутаты от "Грузинской мечты" 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T20:01+0400
2024-11-26T20:01+0400
2024-11-26T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Верховный совет Аджарской АР укомплектован –признаны полномочия новоизбранных депутатов, избраны председатель и его заместитель.На выборах в Верховный совет Аджарии, которые прошли параллельно с выборами в парламент Грузии, пятипроцентный барьер преодолели пять политических сил: "Грузинская мечта" (13 мандатов); "Единство – Национальное движение" (четыре); "За Грузию" (два); "Коалиция за перемены" (один) и "Сильная Грузия" (один). На первом заседании Верховного совета Аджарии, как и в парламенте Грузии в понедельник, присутствовали только новоизбранные депутаты от "Грузинской мечты". Оппозиционеры утверждают, что выборы были тотально сфальсифицированы, и отказываются своим участием в работе законодательных органов давать им легитимацию. Председателем Верховного совета Аджарии 13 голосами "за" был вновь избран Давид Габаидзе. Его заместителем стал Рамаз Джинчарадзе.Депутаты Верховного совета Аджарии избираются на четыре года. В выборах участвуют только зарегистрированные на территории автономии граждане Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, аджария, грузинская мечта - демократическая грузия, верховный совет аджарии
политика, грузия, новости, аджария, грузинская мечта - демократическая грузия, верховный совет аджарии
Верховный совет Аджарской АР вступил в свои полномочия – председателем стал Габаидзе
На первом заседании Верховного совета Аджарии присутствовали только новоизбранные депутаты от "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Верховный совет Аджарской АР укомплектован –признаны полномочия новоизбранных депутатов, избраны председатель и его заместитель.
На выборах в Верховный совет Аджарии, которые прошли параллельно с выборами в парламент Грузии, пятипроцентный барьер преодолели пять политических сил: "Грузинская мечта" (13 мандатов); "Единство – Национальное движение" (четыре); "За Грузию" (два); "Коалиция за перемены" (один) и "Сильная Грузия" (один).
На первом заседании Верховного совета Аджарии, как и в парламенте Грузии в понедельник, присутствовали только новоизбранные депутаты от "Грузинской мечты". Оппозиционеры утверждают, что выборы были тотально сфальсифицированы, и отказываются своим участием в работе законодательных органов давать им легитимацию.
Председателем Верховного совета Аджарии 13 голосами "за" был вновь избран Давид Габаидзе. Его заместителем стал Рамаз Джинчарадзе.
Депутаты Верховного совета Аджарии избираются на четыре года. В выборах участвуют только зарегистрированные на территории автономии граждане Грузии.