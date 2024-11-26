https://sputnik-georgia.ru/20241126/za-den-v-tbilisi-gazom-otravilis-11-chelovek-291098853.html

За день в Тбилиси газом отравились 11 человек

За день в Тбилиси газом отравились 11 человек

Sputnik Грузия

В этом году от интоксикации газом умерло три человека и отравилось 25 человек 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T23:29+0400

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отравление газом

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Угарным газом за один день в Тбилиси отравились 11 человек на прошлой неделе, заявил руководитель Службы быстрого реагирования "114" газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи" Ираклий Деканоидзе. Вопросы, связанные с утечкой газа, становятся актуальными в Грузии с приходом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших были дети. По его словам, все четыре случая зафиксированы по разным адресам. В двух случаях причиной стал водонагреватель, а в двух – обогреватель. Самый сложный случай был в квартире с водонагревателем, вытяжная труба которого, вместо выхода наружу, проходила по другой комнате, где находились жильцы. В основном, нарушениями являются устройства с открытыми камерами сгорания в закрытых помещениях, что вызывает отравление и может привести к летальному исходу. По данным "Тбилиси Энерджи", в этом году уже проверено 60% абонентов. Специалисты проверяют, насколько качественно установлено отопительное оборудование. Что касается случаев смерти и отравления, в этом году умерло три человека и отравилось 25 человек. Как пояснил Деканоидзе, процесс проверки абонентов продолжается в течение года, и выдаются рекомендации. Опасности, связанные с газом, можно разделить на два вида: один – отравление угарным газом, а другой — опасность, создаваемая утечкой газа, которая может вызвать взрыв/возгорание. Деканоидзе дал рекомендации, как обезопасить себя от несчастных случаев. В частности, по его словам, для обогрева следует использовать соответствующее оборудование и ни в коем случае не отапливаться газовой плитой, все оборудования должны быть правильно смонтированы, а почуяв запах газа, надо немедленно звонить на номер Службы "114", перекрыть газ и проветрить помещение. Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже – электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси энерджи, отравление газом