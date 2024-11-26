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За день в Тбилиси газом отравились 11 человек
За день в Тбилиси газом отравились 11 человек
Sputnik Грузия
В этом году от интоксикации газом умерло три человека и отравилось 25 человек 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T23:29+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Угарным газом за один день в Тбилиси отравились 11 человек на прошлой неделе, заявил руководитель Службы быстрого реагирования "114" газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи" Ираклий Деканоидзе. Вопросы, связанные с утечкой газа, становятся актуальными в Грузии с приходом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших были дети. По его словам, все четыре случая зафиксированы по разным адресам. В двух случаях причиной стал водонагреватель, а в двух – обогреватель. Самый сложный случай был в квартире с водонагревателем, вытяжная труба которого, вместо выхода наружу, проходила по другой комнате, где находились жильцы. В основном, нарушениями являются устройства с открытыми камерами сгорания в закрытых помещениях, что вызывает отравление и может привести к летальному исходу. По данным "Тбилиси Энерджи", в этом году уже проверено 60% абонентов. Специалисты проверяют, насколько качественно установлено отопительное оборудование. Что касается случаев смерти и отравления, в этом году умерло три человека и отравилось 25 человек. Как пояснил Деканоидзе, процесс проверки абонентов продолжается в течение года, и выдаются рекомендации. Опасности, связанные с газом, можно разделить на два вида: один – отравление угарным газом, а другой — опасность, создаваемая утечкой газа, которая может вызвать взрыв/возгорание. Деканоидзе дал рекомендации, как обезопасить себя от несчастных случаев. В частности, по его словам, для обогрева следует использовать соответствующее оборудование и ни в коем случае не отапливаться газовой плитой, все оборудования должны быть правильно смонтированы, а почуяв запах газа, надо немедленно звонить на номер Службы "114", перекрыть газ и проветрить помещение. Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже – электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси энерджи, отравление газом
грузия, новости, происшествия, тбилиси энерджи, отравление газом
За день в Тбилиси газом отравились 11 человек
23:29 26.11.2024 (обновлено: 23:57 26.11.2024)
В этом году от интоксикации газом умерло три человека и отравилось 25 человек
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Угарным газом за один день в Тбилиси отравились 11 человек на прошлой неделе, заявил руководитель Службы быстрого реагирования "114" газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи" Ираклий Деканоидзе.
Вопросы, связанные с утечкой газа, становятся актуальными в Грузии с приходом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших были дети.
"Наступил зимний сезон, для отопления уже активно используется газ. Опасное для жизни оборудование остается вызовом. На прошлой неделе было четыре случая за один день, 11 человек отравились", - заявил Деканоидзе.
По его словам, все четыре случая зафиксированы по разным адресам. В двух случаях причиной стал водонагреватель, а в двух – обогреватель. Самый сложный случай был в квартире с водонагревателем, вытяжная труба которого, вместо выхода наружу, проходила по другой комнате, где находились жильцы.
В основном, нарушениями являются устройства с открытыми камерами сгорания в закрытых помещениях, что вызывает отравление и может привести к летальному исходу.
По данным "Тбилиси Энерджи", в этом году уже проверено 60% абонентов. Специалисты проверяют, насколько качественно установлено отопительное оборудование.
Что касается случаев смерти и отравления, в этом году умерло три человека и отравилось 25 человек.
Как пояснил Деканоидзе, процесс проверки абонентов продолжается в течение года, и выдаются рекомендации.
Опасности, связанные с газом, можно разделить на два вида: один – отравление угарным газом, а другой — опасность, создаваемая утечкой газа, которая может вызвать взрыв/возгорание.
"В обоих случаях наши группы на месте изучают соблюдение технических норм сети, правильность установки оборудования и дают рекомендации абонентам. Если ситуация критическая, в некоторых случаях подача газа прекращается", - сказал Деканоидзе.
Деканоидзе дал рекомендации, как обезопасить себя от несчастных случаев. В частности, по его словам, для обогрева следует использовать соответствующее оборудование и ни в коем случае не отапливаться газовой плитой, все оборудования должны быть правильно смонтированы, а почуяв запах газа, надо немедленно звонить на номер Службы "114", перекрыть газ и проветрить помещение.
Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже – электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.