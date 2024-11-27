https://sputnik-georgia.ru/20241127/batumi-stal-obladatelem-turisticheskogo-oskara-291111748.html

Батуми стал обладателем туристического Оскара

Батуми стал обладателем туристического Оскара

Sputnik Грузия

С 2019 года Батуми уже шесть раз выигрывал престижную награду World Travel Awards 27.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Черноморский курортный город Батуми (Аджария) стал обладателем престижной награды World Travel Awards, известной как туристический Оскар, в категории всесезонного туристического направления, сообщил телеканал "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Гала-церемония награждения World Travel Awards прошла 24 ноября на португальском острове Мадейра. Батуми конкурировал за награду с такими городами как Мельбурн, Осло, Женева, Мюнхен, Аспен, Пекин и Уистлер. В ходе мероприятия также были выявлены лучшие мировые туристические направления, страны, отели, туристические агентства, достопримечательности и транспортные компании 2024 года. С 2019 года Батуми уже шесть раз выигрывал престижную награду World Travel Awards. В прошлом году Грузия впервые принимала World Travel Awards. На мероприятие, которое прошло 28-29 сентября 2023 года в Батуми, съехались более 300 представителей индустрии туризма и СМИ из 24 стран мира. Почему сократились продажи квартир в Батуми? >>Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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