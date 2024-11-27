https://sputnik-georgia.ru/20241127/kak-i-ozhidalos--ekspert-o-popolnenii-natsbankom-gruzii-rezervov-291100298.html

Как и ожидалось – эксперт о пополнении Нацбанком Грузии резервов

Как и ожидалось – эксперт о пополнении Нацбанком Грузии резервов

Sputnik Грузия

Заявления ряда политиков о том, что система рухнет, а национальная валюта Грузии обесценится, оказались ложными, заявил эксперт 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T14:58+0400

2024-11-27T14:58+0400

2024-11-27T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Завершение паники и стабилизация ситуации позволили Национальному банку Грузии начать пополнять валютные резервы, заявил эксперт по экономическим вопросам Ладо Папава. Регулятор провел несколько валютных аукционов в период перед парламентскими выборами 26 октября из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа. Уже в ноябре, после нормализации ситуации на валютном рынке, регулятор пополнил свои резервы на 85,7 миллиона долларов. По последним данным, показатель чистых продаж резервов в годовом исчислении составляет 502,2 миллиона долларов. По его оценке, заявления экспертов и ряда политиков о том, что система рухнет, а национальная валюта Грузии обесценится, оказались ложными, поскольку как только ситуация после выборов начала постепенно стабилизироваться, Нацбанк продолжил пополнять свои резервы. "Целью некоторых экспертов было посеять панику в обществе и бизнесе. Чтобы на фоне этой паники лари обесценился еще больше, а экономическая ситуация осложнилась, что, конечно, было бы на руку оппозиции", – отметил Папава. Международные резервы Нацбанка Грузии начали пополняться >>Эксперт отметил, что лари является гарантом стабильности. Это национальная валюта, которая всем одинаково нужна, будь то правительство, оппозиция или рядовые люди. По его словам, валютные резервы являются одним из важных инструментов Нацбанка, поскольку используются для достижения финансовой стабильности. Национальный банк Грузии 25 декабря опубликует обновленные данные по операциям на валютном рынке. Как отметил регулятор, процесс пополнения резервов при прочих равных условиях, когда валютный рынок даст возможность сделать это, продолжится. Международные резервы на 31 октября 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,1 миллиарда долларов, что является минимальным значением с июня 2022 года. За октябрь резервы снизились на 627,5 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке, в том числе с продажей 382,1 миллиона долларов на аукционах. Нацбанк тратит резервы для поддержания стабильности курса лари. Международные резервы Нацбанка Грузии снизились до минимума за 28 месяцев >>Регулятор провел несколько валютных аукционов в период перед парламентскими выборами 26 октября из-за сильного влияния нефундаментальных факторов и с целью превенции традиционно характерного для предвыборного периода ажиотажа. Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов. За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, курс доллара, колебание курса лари