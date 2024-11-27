https://sputnik-georgia.ru/20241127/novshestva-v-sfere-obrazovaniya-v-gruzii--plan-pravitelstva-291114064.html

Новшества в сфере образования в Грузии – план правительства

Новшества в сфере образования в Грузии – план правительства

Sputnik Грузия

Программа "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе" рассчитана на 2025-2028 годы 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T20:02+0400

2024-11-27T20:02+0400

2024-11-27T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Билингвальные детские сады, пересмотр школьной программы и увеличение финансирования учебы за рубежом – такими будут приоритеты сферы образования в Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Программа "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе" рассчитана на 2025-2028 годы, а развитие образования названо одним из главных приоритетов. Правительство Грузии намерено затронуть все сферы образования, начиная с дошкольного и завершая высшим. В частности, в сфере дошкольного образования планируется, в первую очередь, обновить инфраструктуру и построить/отремонтировать 885 детских садов в масштабе страны. Кроме того, планируется провести авторизацию всех дошкольных учреждений страны, что даст возможность привести качество образования к единому стандарту и определить квалификацию персонала. Также в детских садах планируется усилить программу подготовки к школе и внедрить новую диверсифицированную модель дошкольного образования. Правительство также намерено улучшить условия труда для работников детских садов и привлечь молодые кадры. Что касается школьного образования, то правительство планирует полностью обновить программу и учебники и ввести новую систему, при которой успеваемость в школе будет учитываться при поступлении в вузы. В Минобразования Грузии прокомментировали обвинения в цензуре >>Наряду с этим, в школах будут внедрены медицинские кабинеты и кабинеты соцработников. Также будет разработан механизм подключения родителей к школьной жизни. Особое внимание в дошкольном и школьном образовании будет уделено билингвальной системе для негрузиноязычных групп и секторов. И такая система станет обязательной для всех школ и детских садов, имеющих аккредитацию. Реформа коснется также профессионального и высшего образования. В частности, планируется увеличить и пересмотреть вопрос финансирования образования, а также определить приоритетные программы для рынка труда. Кроме того, планируется в три раза увеличить квоту государственного финансирования для обучения молодежи за границей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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образование, образование в грузии, грузия, новости, общество