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В Минобразования Грузии прокомментировали обвинения в цензуре

В Минобразования Грузии прокомментировали обвинения в цензуре

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Программа обучения грузинскому языку и литературе в школах Грузии остается неизменной, изменился лишь список произведений для сдачи... 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T13:12+0400

2024-11-27T13:12+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Программа обучения грузинскому языку и литературе в школах Грузии остается неизменной, изменился лишь список произведений для сдачи Единого национального экзамена, заявили в министерстве образования Грузии в ответ на обвинения в цензуре. Обвинения в цензуре в адрес Минобразования появились в соцсетях после того, как произведения некоторых грузинских авторов были изъяты из программы обязательного списка для сдачи ЕНЭ по грузинскому языку и литературе, необходимого для поступления в вузы. Власти обвиняют в том, что из программы изъяты произведения, отражающие патриотизм, борьбу за независимость и дух грузинского народа.Если какое-то произведение не попало в список экзаменационной программы, это не означает, что его не изучают в школе, отметили в министерстве."Важно, чтобы экзаменационная программа основывалась только на обязательных произведениях, чтобы защитить интересы каждого абитуриента и обеспечить равный доступ к образованию", – сказано в заявлении.В тоже время ведомство отмечает, что идет пересмотр обязательной программы изучения, которым занимается группа экспертов. Министерство намерено предложить экспертам включить в обязательную программу все произведения, которые были изъяты, а также другие произведения, которые будут способствовать формированию национально-патриотических ценностей у детей.По информации, распространившей в соцсети, из списка произведений, обязательных к сдаче экзамена, изъяты все произведения Александра Казбеги, Паоло Иашвили и Поликарпе Какабадзе. Сокращено число произведений Сулхан-Саба Орбелиани, Григола Орбелиани, Давида Гурамишвли, Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели и Важа Пшавела. Часть изъятых произведений, в том числе стихотворение "Счастливая нация" Ильи Чавчавадзе, "О мудрости вымысла" Сулхан Саба, "Отшельник" Важа Пшавела входят в список памятников грузинской литературы, оказавших большое влияние на развитие нации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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