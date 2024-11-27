https://sputnik-georgia.ru/20241127/prezidentom-gruzii-budet-chelovek-kotoryy-sluzhit-svoey-rodine--mdinaradze-291099874.html

Президентом Грузии будет человек, который служит своей Родине – Мдинарадзе

Президентом Грузии будет человек, который служит своей Родине – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

Срок полномочий действующей главы государства Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T09:01+0400

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грузия

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новости

саломе зурабишвили

мамука мдинарадзе

каха каладзе

президентские выборы

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Кандидатом в президенты гарантированно будет человек, в котором все будут уверены, что он служит только своей Родине, заявил лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе журналистам. Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Президент избирается сроком на пять лет, а не на шесть как раньше. Срок полномочий действующей главы государства Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря. Глава парламентского большинства опроверг информацию, озвученную оппозиционными СМИ, что на пост президента "Грузинская мечта" собирается представить кандидатуры председателя правящей партии, экс-премьера Ираклия Гарибашвили и сына первого президента Грузии, директора Национальной библиотеки Константине Гамсахурдия. Как ранее заявил Генсек партии Каха Каладзе, "Грузинская мечта" очень скоро озвучит кандидатуру будущего главы государства. Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, в которую войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители самоуправлений. Каладзе рассказал, каким будет кандидат в президенты от "Грузинской мечты" >>В правящей команде ведутся активные консультации относительно кандидатов в президенты. Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта", президентом Грузии должен быть человек, который будет действовать в соответствии с интересами своей страны. Согласно Конституции, выборы президента Грузии проводятся после истечения срока полномочий в октябре, если же дата выборов выпадает на месяц парламентских выборов или предыдущий месяц, то президентские выборы проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного законодательного органа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, каха каладзе, президентские выборы