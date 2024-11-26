https://sputnik-georgia.ru/20241126/kaladze-rasskazal-kakim-budet-kandidat-v-prezidenty-ot-gruzinskoy-mechty-291095286.html

Каладзе рассказал, каким будет кандидат в президенты от "Грузинской мечты"

Каладзе рассказал, каким будет кандидат в президенты от "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T21:03+0400

2024-11-26T21:03+0400

2024-11-26T21:03+0400

политика

грузия

каха каладзе

саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

новости

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" представит кандидата в президенты страны в ближайшее время, и это будет настоящий патриот, которым не будут управлять внешние силы, заявил генеральный секретарь партии Каха Каладзе журналистам. Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря. В правящей команде ведутся активные консультации относительно кандидатов в президенты. Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта", президентом Грузии должен стать человек, который будет действовать в соответствии с интересами своей страны.Станет ли президентом сын первого президента Грузии?>>Он должен защищать интересы Грузии и грузинского народа, отметил он.По мнению Каладзе, для страны важно наличие здоровых политических сил. "Мы приветствуем наличие здоровых политических сил. Сегодня я – представитель власти, но с позиции любящего свою Родину я хочу ее развития, прогресса. Мы строим демократическое, свободное, независимое государство, и, конечно, наличие сильной оппозиции в стране важно", - заявил Каладзе. Мэр Тбилиси также оценил поведение оппозиции.Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, в которую войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители самоуправлений. Названа дата проведения президентских выборов в Грузии>>Согласно Конституции, выборы пре­зи­де­нта Грузии проводятся после истечения срока полномочий в октябре, если же дата выборов выпадает на месяц парламентских выборов или предыдущий месяц, то президентские выборы проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного законодательного органа.Парламентские выборы прошли 26 октября, а первое заседание состоялось 25 ноября.В правящей партии уже опровергли слухи, что кандидатами в президенты от "Грузинской мечты" могут стать экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили или сын первого президента Грузии, директор Национальной библиотеки Константине Гамсахурдия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, каха каладзе, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, новости