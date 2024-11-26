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Каладзе рассказал, каким будет кандидат в президенты от "Грузинской мечты"
Каладзе рассказал, каким будет кандидат в президенты от "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря 26.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-26T21:03+0400
2024-11-26T21:03+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" представит кандидата в президенты страны в ближайшее время, и это будет настоящий патриот, которым не будут управлять внешние силы, заявил генеральный секретарь партии Каха Каладзе журналистам. Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря. В правящей команде ведутся активные консультации относительно кандидатов в президенты. Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта", президентом Грузии должен стать человек, который будет действовать в соответствии с интересами своей страны.Станет ли президентом сын первого президента Грузии?>>Он должен защищать интересы Грузии и грузинского народа, отметил он.По мнению Каладзе, для страны важно наличие здоровых политических сил. "Мы приветствуем наличие здоровых политических сил. Сегодня я – представитель власти, но с позиции любящего свою Родину я хочу ее развития, прогресса. Мы строим демократическое, свободное, независимое государство, и, конечно, наличие сильной оппозиции в стране важно", - заявил Каладзе. Мэр Тбилиси также оценил поведение оппозиции.Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, в которую войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители самоуправлений. Названа дата проведения президентских выборов в Грузии>>Согласно Конституции, выборы президента Грузии проводятся после истечения срока полномочий в октябре, если же дата выборов выпадает на месяц парламентских выборов или предыдущий месяц, то президентские выборы проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного законодательного органа.Парламентские выборы прошли 26 октября, а первое заседание состоялось 25 ноября.В правящей партии уже опровергли слухи, что кандидатами в президенты от "Грузинской мечты" могут стать экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили или сын первого президента Грузии, директор Национальной библиотеки Константине Гамсахурдия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, каха каладзе, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, новости
политика, грузия, каха каладзе, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, новости
Каладзе рассказал, каким будет кандидат в президенты от "Грузинской мечты"
Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" представит кандидата в президенты страны в ближайшее время, и это будет настоящий патриот, которым не будут управлять внешние силы, заявил генеральный секретарь партии Каха Каладзе журналистам.
Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря. В правящей команде ведутся активные консультации относительно кандидатов в президенты. Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта", президентом Грузии должен стать человек, который будет действовать в соответствии с интересами своей страны.
"Очень скоро мы представим обществу нашего кандидата в президенты. Прежде всего, будущий президент должен быть патриотичным, честным, не должен управляться внешними силами, не должен выполнять задачи представителей зарубежных стран", - заявил Каладзе.
Он должен защищать интересы Грузии и грузинского народа, отметил он.
По мнению Каладзе, для страны важно наличие здоровых политических сил.
"Мы приветствуем наличие здоровых политических сил. Сегодня я – представитель власти, но с позиции любящего свою Родину я хочу ее развития, прогресса. Мы строим демократическое, свободное, независимое государство, и, конечно, наличие сильной оппозиции в стране важно", - заявил Каладзе.
Мэр Тбилиси также оценил поведение оппозиции.
"Я приветствую наличие в стране сильной, конструктивной оппозиции, а не группировки радикалов, людей без гражданства", - заявил Каладзе.
Саломе Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямого голосования. Следующего президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, в которую войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители самоуправлений.
Согласно Конституции, выборы президента Грузии проводятся после истечения срока полномочий в октябре, если же дата выборов выпадает на месяц парламентских выборов или предыдущий месяц, то президентские выборы проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного законодательного органа.
Парламентские выборы прошли 26 октября, а первое заседание состоялось 25 ноября.
В правящей партии уже опровергли слухи, что кандидатами в президенты от "Грузинской мечты" могут стать экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили или сын первого президента Грузии, директор Национальной библиотеки Константине Гамсахурдия.