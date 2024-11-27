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Все ближе к развитым странам – Давиташвили о преимуществах роста экономики Грузии
Все ближе к развитым странам – Давиташвили о преимуществах роста экономики Грузии
Sputnik Грузия
И. о. главы Минэкономики рассказал депутатам о перспективах и прогнозах экономического роста Грузии в ближайшие годы 27.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Высокий экономический рост приблизит уровень жизни Грузии к развитым странам, заявил и.о. министра экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на объединенном заседании комитетов парламента. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2024 года составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2024 года составил 9,8%. Давиташвили рассказал депутатам о перспективах и прогнозах экономического роста Грузии в ближайшие годы. По его словам, в целях укрепления основ макроэкономической политики, политика, проводимая правительством, обеспечивает сохранение высокой динамики экономического роста, и в результате к 2028 году ВВП превысит 130 миллиардов лари, а ВВП на душу населения превысит 35 тысяч лари (13 тысяч долларов). Как сказал Давиташвили, быстрые темпы экономического роста говорят о многом – прежде всего, о продуманном, последовательном, правильном и эффективном видении и политике правительства практически во всех сферах и отраслях экономики. Насколько сократится безработица в Грузии – прогноз аналитиков >>Согласно оценкам и прогнозам, опубликованным Международным валютным фондом в рамках World Economic Review, Грузия будет иметь самый высокий экономический рост в этом году и в среднесрочной перспективе среди стран более широкого региона и Европы, сказал он. Давиташвили отметил, что тенденция сокращения бедности также продолжится и в 2028 году снизится до 4%, бедность преодолеют дополнительно до 290 тысяч человек. За чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем годом ранее, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По официальным данным, в 2023 году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 9,4% жителей городов и 15,6% жителей сел Грузии. С 2022 года показатель для городов снизился на 2,9 процентного пункта, а для сел – на 5.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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международный валютный фонд, сакстат, леван давиташвили, европа, экономика, грузия, новости
международный валютный фонд, сакстат, леван давиташвили, европа, экономика, грузия, новости
Все ближе к развитым странам – Давиташвили о преимуществах роста экономики Грузии
И. о. главы Минэкономики рассказал депутатам о перспективах и прогнозах экономического роста Грузии в ближайшие годы
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Высокий экономический рост приблизит уровень жизни Грузии к развитым странам, заявил и.о. министра экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на объединенном заседании комитетов парламента.
В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2024 года составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2024 года составил 9,8%.
"Высокий экономический рост создаст возможность постепенно сократить разницу между уровнем жизни Грузии и развитых стран. Наряду с высокой экономической активностью и структурным улучшением в стране будет создано более 200 тысяч дополнительных рабочих мест", - заявил Давиташвили.
Давиташвили рассказал депутатам о перспективах и прогнозах экономического роста Грузии в ближайшие годы.
По его словам, в целях укрепления основ макроэкономической политики, политика, проводимая правительством, обеспечивает сохранение высокой динамики экономического роста, и в результате к 2028 году ВВП превысит 130 миллиардов лари, а ВВП на душу населения превысит 35 тысяч лари (13 тысяч долларов).
Как сказал Давиташвили, быстрые темпы экономического роста говорят о многом – прежде всего, о продуманном, последовательном, правильном и эффективном видении и политике правительства практически во всех сферах и отраслях экономики.
Согласно оценкам и прогнозам, опубликованным Международным валютным фондом в рамках World Economic Review, Грузия будет иметь самый высокий экономический рост в этом году и в среднесрочной перспективе среди стран более широкого региона и Европы, сказал он.
Давиташвили отметил, что тенденция сокращения бедности также продолжится и в 2028 году снизится до 4%, бедность преодолеют дополнительно до 290 тысяч человек.
"Что касается бедности, в прошлом году доля населения, находящегося за абсолютной чертой бедности, снизилась до исторического минимума – 11,8%, а всего за три года бедность побороли более 350 тысяч человек. Однако, несмотря на эту положительную динамику, бедность остается серьезной проблемой", - заявил Давиташвили.
За чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем годом ранее, согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По официальным данным, в 2023 году не имели доступа к минимальным средствам к существованию 9,4% жителей городов и 15,6% жителей сел Грузии. С 2022 года показатель для городов снизился на 2,9 процентного пункта, а для сел – на 5.