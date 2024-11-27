https://sputnik-georgia.ru/20241127/zavershilsya-remont-stantsii-metro-avlabari-v-tbilisi-291113482.html

Завершился ремонт станции метро "Авлабари" в Тбилиси

Завершился ремонт станции метро "Авлабари" в Тбилиси

Sputnik Грузия

Стоимость ремонта станции составила около 4 миллионов лари 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T17:46+0400

2024-11-27T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Городские власти завершили ремонт верхнего вестибюля станции метро "Авлабари" в Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В объем работ вошли полная реконструкция верхнего вестибюля станции, обустройство наружной дренажной системы, укрепление плиты в машинном зале и обустройство внутренних подсобных помещений. По словам мэра, учитывая, что безопасность пассажиров является главным приоритетом, был проведен ряд дополнительных исследований структурной устойчивости станции. "Наконец, на основании заключения и рекомендаций Национального бюро судебно-медицинской экспертизы Самхараули, в проект были внесены важные изменения, что привело к переносу и превышению сроков, предусмотренных контрактом", - сказал Каладзе. Мэрия Тбилиси закупит новые вагоны метро >>По его словам, согласно доработанному проекту, были усилены железобетонные арка и колонны станции, полностью заменены гидроизоляционные слои кровли, устроена наружная водоотводная система, защищающая от грунтовых вод, изменены внутренние помещения и фасад станции. Кроме того, по словам Кахи Каладзе, работы провела строительная компания "Бада Констракшн" (Вada construction), не закрывая станцию и не мешая пассажирам. Что касается общей стоимости работ, то, по словам мэра Тбилиси, она составила около 4 миллионов лари. Мэрия столицы приступила к проекту обновления станции метро "Авлабари" и прилегающей территории летом 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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