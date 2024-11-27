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Завершился ремонт станции метро "Авлабари" в Тбилиси
Завершился ремонт станции метро "Авлабари" в Тбилиси
Sputnik Грузия
Стоимость ремонта станции составила около 4 миллионов лари 27.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-27T17:46+0400
2024-11-27T17:46+0400
2024-11-27T18:09+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Городские власти завершили ремонт верхнего вестибюля станции метро "Авлабари" в Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В объем работ вошли полная реконструкция верхнего вестибюля станции, обустройство наружной дренажной системы, укрепление плиты в машинном зале и обустройство внутренних подсобных помещений. По словам мэра, учитывая, что безопасность пассажиров является главным приоритетом, был проведен ряд дополнительных исследований структурной устойчивости станции. "Наконец, на основании заключения и рекомендаций Национального бюро судебно-медицинской экспертизы Самхараули, в проект были внесены важные изменения, что привело к переносу и превышению сроков, предусмотренных контрактом", - сказал Каладзе. Мэрия Тбилиси закупит новые вагоны метро >>По его словам, согласно доработанному проекту, были усилены железобетонные арка и колонны станции, полностью заменены гидроизоляционные слои кровли, устроена наружная водоотводная система, защищающая от грунтовых вод, изменены внутренние помещения и фасад станции. Кроме того, по словам Кахи Каладзе, работы провела строительная компания "Бада Констракшн" (Вada construction), не закрывая станцию и не мешая пассажирам. Что касается общей стоимости работ, то, по словам мэра Тбилиси, она составила около 4 миллионов лари. Мэрия столицы приступила к проекту обновления станции метро "Авлабари" и прилегающей территории летом 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилиси, новости, грузия, метро
каха каладзе, тбилиси, новости, грузия, метро
Завершился ремонт станции метро "Авлабари" в Тбилиси
17:46 27.11.2024 (обновлено: 18:09 27.11.2024)
Стоимость ремонта станции составила около 4 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Городские власти завершили ремонт верхнего вестибюля станции метро "Авлабари" в Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В объем работ вошли полная реконструкция верхнего вестибюля станции, обустройство наружной дренажной системы, укрепление плиты в машинном зале и обустройство внутренних подсобных помещений.
"По договору срок работ составлял восемь месяцев, но в результате демонтажа слоев кровли станции пришлось провести дополнительные исследования по железобетонной арке и консоли вестибюля станции, чтобы определить их состояние", - заявил Каладзе.
По словам мэра, учитывая, что безопасность пассажиров является главным приоритетом, был проведен ряд дополнительных исследований структурной устойчивости станции.
"Наконец, на основании заключения и рекомендаций Национального бюро судебно-медицинской экспертизы Самхараули, в проект были внесены важные изменения, что привело к переносу и превышению сроков, предусмотренных контрактом", - сказал Каладзе.
По его словам, согласно доработанному проекту, были усилены железобетонные арка и колонны станции, полностью заменены гидроизоляционные слои кровли, устроена наружная водоотводная система, защищающая от грунтовых вод, изменены внутренние помещения и фасад станции.
Кроме того, по словам Кахи Каладзе, работы провела строительная компания "Бада Констракшн" (Вada construction), не закрывая станцию и не мешая пассажирам.
Что касается общей стоимости работ, то, по словам мэра Тбилиси, она составила около 4 миллионов лари.
"У нас нет большого опыта обновления станций метро. Когда мы приступили к работе, столкнулись с серьезными проблемами, которые проявились именно в процессе реабилитации "Авлабари", - сказал Каладзе.
Мэрия столицы приступила к проекту обновления станции метро "Авлабари" и прилегающей территории летом 2022 года.