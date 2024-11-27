https://sputnik-georgia.ru/20241127/zhiteli-gruzii-chasche-stali-snimat-sredstva-so-schetov---video-291117535.html
Жители Грузии чаще стали снимать средства со счетов – видео
Жители Грузии чаще стали снимать средства со счетов – видео
Sputnik Грузия
Жители Грузии начали забирать деньги из банков. Подробнее – в видео Sputnik Грузия 27.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-27T22:51+0400
2024-11-27T22:51+0400
2024-11-27T23:05+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
коммерческие банки
финансы
экономика
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1b/291117365_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_637869f434bd55de9887c99c3a8e7935.jpg
По данным Национального банка, объем депозитов в банковском секторе в октябре уменьшился за месяц на 0,21%, или на 122 млн лари ($44,5 млн). Всего жители Грузии хранят в банках 57,53 млрд лари (около $21 млрд).
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1b/291117365_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d1db01c3863e4a429b95f99de9c16c19.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, коммерческие банки, финансы, экономика, экономика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, коммерческие банки, финансы, экономика, экономика, видео
Жители Грузии чаще стали снимать средства со счетов – видео
22:51 27.11.2024 (обновлено: 23:05 27.11.2024)
Жители Грузии начали забирать деньги из банков. Подробнее – в видео Sputnik Грузия
По данным Национального банка, объем депозитов в банковском секторе в октябре уменьшился за месяц на 0,21%, или на 122 млн лари ($44,5 млн). Всего жители Грузии хранят в банках 57,53 млрд лари (около $21 млрд).