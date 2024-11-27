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Жители Грузии чаще стали снимать средства со счетов – видео

Жители Грузии чаще стали снимать средства со счетов – видео

Sputnik Грузия

Жители Грузии начали забирать деньги из банков. Подробнее – в видео Sputnik Грузия 27.11.2024, Sputnik Грузия

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По данным Национального банка, объем депозитов в банковском секторе в октябре уменьшился за месяц на 0,21%, или на 122 млн лари ($44,5 млн). Всего жители Грузии хранят в банках 57,53 млрд лари (около $21 млрд).

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