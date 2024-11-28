https://sputnik-georgia.ru/20241128/aktsent-na-patriotizme--premer-gruzii-o-reforme-v-sfere-obrazovaniya-291129946.html

Акцент на патриотизме – премьер Грузии о реформе в сфере образования

Акцент на патриотизме – премьер Грузии о реформе в сфере образования

Sputnik Грузия

Реализация реформы в сфере образования столкнется с противостоянием, так как очень серьезные силы годами занимались формированием неправильных тенденций... 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T21:48+0400

2024-11-28T21:48+0400

2024-11-28T21:48+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

общество

образование в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663185_0:203:2992:1886_1920x0_80_0_0_8e4df3f3a19687d9da6f9b46914e55e4.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии работает над реформой образования, согласно которой учебная программа в школах страны будет основана на патриотизме и уважении национальной и личностной идентичности, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, представляя правительственную программу в парламенте. Парламент Грузии XI созыва выразил доверие обновленному правительству во главе с Ираклием Кобахидзе и правительственной программе на 2025-2028 годы под названием "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе". По словам Кобахидзе, реализация реформы в сфере образования столкнется с противостоянием, так как очень серьезные силы годами занимались формированием неправильных тенденций. Премьер отметил, что речь идет о "либеральных тенденциях", глубоко укоренившихся в Грузии с 2004 года. В частности, выявлена одна важная проблема, которая связана с удалением очень важных вопросов из учебников и учебных программ по грузинской литературе и истории. По информации Кобахидзе, первым документом, который был разработан и одобрен правительством Грузии несколько месяцев назад, стал документ национальных целей общего образования Грузии, основанный на этих ценностях. Как отметил премьер, образование станет предметом заботы правительства. Планы в сфере образования Согласно правительственно программе, билингвальные детские сады, пересмотр школьной программы и увеличение финансирования учебы за рубежом – такими будут приоритеты сферы образования в Грузии. Правительство Грузии намерено затронуть все сферы образования, начиная с дошкольного и завершая высшим. В частности, в сфере дошкольного образования планируется в первую очередь обновить инфраструктуру и построить/отремонтировать 885 детских садов в масштабе страны. Кроме того, планируется провести авторизацию всех дошкольных учреждений страны, что даст возможность привести качество образования к единому стандарту и определить квалификацию персонала. В Минобразования Грузии прокомментировали обвинения в цензуре >>Также в детских садах планируется усилить программу подготовки к школе и внедрить новую диверсифицированную модель дошкольного образования. Правительство также намерено улучшить условия труда для работников детских садов и привлечь молодые кадры. Что касается школьного образования, то правительство планирует полностью обновить программу и учебники и ввести новую систему, при которой успеваемость в школе будет учитываться при поступлении в вузы. Наряду с этим в школах будут внедрены медицинские кабинеты и кабинеты соцработников. Также будет разработан механизм подключения родителей к школьной жизни. Особое внимание в дошкольном и школьном образовании будет уделено билингвальной системе для негрузиноязычных групп и секторов. И такая система станет обязательной для всех школ и детских садов, имеющих аккредитацию. Реформа коснется также профессионального и высшего образования. В частности, планируется увеличить и пересмотреть вопрос финансирования образования, а также определить приоритетные программы для рынка труда. Кроме того планируется в три раза увеличить квоту государственного финансирования для обучения молодежи за границей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, общество, образование в грузии