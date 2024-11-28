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Акцент на патриотизме – премьер Грузии о реформе в сфере образования
Акцент на патриотизме – премьер Грузии о реформе в сфере образования
Sputnik Грузия
Реализация реформы в сфере образования столкнется с противостоянием, так как очень серьезные силы годами занимались формированием неправильных тенденций... 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии работает над реформой образования, согласно которой учебная программа в школах страны будет основана на патриотизме и уважении национальной и личностной идентичности, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, представляя правительственную программу в парламенте. Парламент Грузии XI созыва выразил доверие обновленному правительству во главе с Ираклием Кобахидзе и правительственной программе на 2025-2028 годы под названием "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе". По словам Кобахидзе, реализация реформы в сфере образования столкнется с противостоянием, так как очень серьезные силы годами занимались формированием неправильных тенденций. Премьер отметил, что речь идет о "либеральных тенденциях", глубоко укоренившихся в Грузии с 2004 года. В частности, выявлена одна важная проблема, которая связана с удалением очень важных вопросов из учебников и учебных программ по грузинской литературе и истории. По информации Кобахидзе, первым документом, который был разработан и одобрен правительством Грузии несколько месяцев назад, стал документ национальных целей общего образования Грузии, основанный на этих ценностях. Как отметил премьер, образование станет предметом заботы правительства. Планы в сфере образования Согласно правительственно программе, билингвальные детские сады, пересмотр школьной программы и увеличение финансирования учебы за рубежом – такими будут приоритеты сферы образования в Грузии. Правительство Грузии намерено затронуть все сферы образования, начиная с дошкольного и завершая высшим. В частности, в сфере дошкольного образования планируется в первую очередь обновить инфраструктуру и построить/отремонтировать 885 детских садов в масштабе страны. Кроме того, планируется провести авторизацию всех дошкольных учреждений страны, что даст возможность привести качество образования к единому стандарту и определить квалификацию персонала. В Минобразования Грузии прокомментировали обвинения в цензуре >>Также в детских садах планируется усилить программу подготовки к школе и внедрить новую диверсифицированную модель дошкольного образования. Правительство также намерено улучшить условия труда для работников детских садов и привлечь молодые кадры. Что касается школьного образования, то правительство планирует полностью обновить программу и учебники и ввести новую систему, при которой успеваемость в школе будет учитываться при поступлении в вузы. Наряду с этим в школах будут внедрены медицинские кабинеты и кабинеты соцработников. Также будет разработан механизм подключения родителей к школьной жизни. Особое внимание в дошкольном и школьном образовании будет уделено билингвальной системе для негрузиноязычных групп и секторов. И такая система станет обязательной для всех школ и детских садов, имеющих аккредитацию. Реформа коснется также профессионального и высшего образования. В частности, планируется увеличить и пересмотреть вопрос финансирования образования, а также определить приоритетные программы для рынка труда. Кроме того планируется в три раза увеличить квоту государственного финансирования для обучения молодежи за границей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, общество, образование в грузии
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, общество, образование в грузии
Акцент на патриотизме – премьер Грузии о реформе в сфере образования
Реализация реформы в сфере образования столкнется с противостоянием, так как очень серьезные силы годами занимались формированием неправильных тенденций, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии работает над реформой образования, согласно которой учебная программа в школах страны будет основана на патриотизме и уважении национальной и личностной идентичности, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, представляя правительственную программу в парламенте.
Парламент Грузии XI созыва выразил доверие обновленному правительству во главе с Ираклием Кобахидзе и правительственной программе на 2025-2028 годы под названием "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе".
"Нам нужна фундаментальная реформа, работа над которой уже начата… Мы сделаем все возможное, чтобы наша учебная программа в школах основывалась на этих ценностях, которые называются патриотизмом, которые называются уважением идентичности, уважением национально-личностной идентичности, и для этого, конечно, будет сделано все", – заявил Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, реализация реформы в сфере образования столкнется с противостоянием, так как очень серьезные силы годами занимались формированием неправильных тенденций.
Премьер отметил, что речь идет о "либеральных тенденциях", глубоко укоренившихся в Грузии с 2004 года.
В частности, выявлена одна важная проблема, которая связана с удалением очень важных вопросов из учебников и учебных программ по грузинской литературе и истории.
"Результатом всего этого стало то, что при подготовке национальной учебной программы конкретные силы старались максимально снизить значение патриотизма, значение восприятия национальной идентичности в восприятии детей. Разумеется, эту порочность нужно полностью искорениться в системе общего образования", – заявил премьер.
По информации Кобахидзе, первым документом, который был разработан и одобрен правительством Грузии несколько месяцев назад, стал документ национальных целей общего образования Грузии, основанный на этих ценностях.
Как отметил премьер, образование станет предметом заботы правительства.
Планы в сфере образования
Согласно правительственно программе, билингвальные детские сады, пересмотр школьной программы и увеличение финансирования учебы за рубежом – такими будут приоритеты сферы образования в Грузии.
Правительство Грузии намерено затронуть все сферы образования, начиная с дошкольного и завершая высшим.
В частности, в сфере дошкольного образования планируется в первую очередь обновить инфраструктуру и построить/отремонтировать 885 детских садов в масштабе страны.
Кроме того, планируется провести авторизацию всех дошкольных учреждений страны, что даст возможность привести качество образования к единому стандарту и определить квалификацию персонала.
Также в детских садах планируется усилить программу подготовки к школе и внедрить новую диверсифицированную модель дошкольного образования.
Правительство также намерено улучшить условия труда для работников детских садов и привлечь молодые кадры.
Что касается школьного образования, то правительство планирует полностью обновить программу и учебники и ввести новую систему, при которой успеваемость в школе будет учитываться при поступлении в вузы.
Наряду с этим в школах будут внедрены медицинские кабинеты и кабинеты соцработников. Также будет разработан механизм подключения родителей к школьной жизни.
Особое внимание в дошкольном и школьном образовании будет уделено билингвальной системе для негрузиноязычных групп и секторов. И такая система станет обязательной для всех школ и детских садов, имеющих аккредитацию.
Реформа коснется также профессионального и высшего образования. В частности, планируется увеличить и пересмотреть вопрос финансирования образования, а также определить приоритетные программы для рынка труда.
Кроме того планируется в три раза увеличить квоту государственного финансирования для обучения молодежи за границей.