https://sputnik-georgia.ru/20241128/gruziya-pereydet-na-novyy-uroven-razvitiya-za-chetyre-goda--kobakhidze-291123300.html

Грузия перейдет на новый уровень развития за четыре года – Кобахидзе

Грузия перейдет на новый уровень развития за четыре года – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Согласно прогнозу МВФ, Грузия – на втором месте в мире по росту экономики в пятилетней перспективе, заявил премьер 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T15:20+0400

2024-11-28T15:20+0400

2024-11-28T16:31+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Грузия перейдет на качественно иной уровень развития благодаря четырехлетней программе правительства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Согласно программе правительства Грузии на 2025-2028 годы "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе", сохранение темпов роста экономики, сокращение бедности и безработицы и рост занятости являются приоритетными направлениями. По его словам, оппозиция хочет обвала грузинской экономики, но, по прогнозу МВФ, Грузия – на втором месте в мире по росту экономики в пятилетней перспективе. "Оппозиция и раньше утверждала, что все будет плохо, страна придет в упадок, экономика придет в упадок, однако нам удалось занять первое место в Европе, в широком регионе по темпам экономического роста за предыдущие три года, и в этом году рост выше, чем в прошлом году, что очень хорошо", - отметил он. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2024 года составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2024 года составил 9,8%. Парламент выразил доверие обновленному правительству Грузии >>Как заявил Кобахидзе, правительство может свободно поддерживать тенденцию роста экономики, в том числе благодаря проектам, связанным с усилением связующей роли страны. По его словам программа правительства, включающая реализацию крупных инфраструктурных проектов, является амбициозной. "Это завершение проекта автомагистрали, проект Анаклия, проект подводного черноморского кабеля, проекты аэропортов Тбилиси и Кутаиси и т.д. Это очень амбициозная программа", - сказал он. Кобахидзе отметил, что развитие экономики является основным условием повышения уровня жизни населения, укрепления внешнеполитических позиций страны и т.д. Поэтому, по его словам, экономическое развитие станет главным приоритетом четырехлетней деятельности правительства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе