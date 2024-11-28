https://sputnik-georgia.ru/20241128/parlament-vyrazil-doverie-obnovlennomu-pravitelstvu-gruzii-291119776.html

Парламент выразил доверие обновленному правительству Грузии

Парламент выразил доверие обновленному правительству Грузии

Sputnik Грузия

У Грузии две главные национальные цели: восстановление территориальной целостности и преодоление бедности, говорится в программе правительства 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T13:44+0400

2024-11-28T13:44+0400

2024-11-28T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Парламент Грузии XI созыва выразил доверие обновленному правительству во главе с Ираклием Кобахидзе и правительственной программе на 2025-2028 годы под названием "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе".Согласно правительственной программе, у Грузии две самые главные национальные цели: восстановление территориальной целостности страны мирным путем и полное преодоление бедности. Программа включает в себя четыре основные направления государственной политики: демократическое развитие; экономическое развитие; социальная политика и развитие человеческого капитала; внешняя политика и оборона. Видение правительства касательно внешней политики и обороны ориентировано на восстановление территориальной целостности мирным путем и укрепление суверенитета, на обеспечение стабильности и безопасности в регионе, на интеграцию Грузии в европейские и евроатлантические структуры и углубление отношений с международными партнерами. Голосование по вопросу выражения доверия кандидату в премьер-министры Грузии Ираклию Кобахидзе с предложенным им составом правительства и правительственной программой на 2025-2028 годы состоялось после того, как он на пленарном заседании парламента ознакомил депутатов с планами правительства. До этого, 26-27 ноября, кандидаты в министры выступали в парламентских комитетах и знакомили депутатов с планом работы отдельно взятых ведомств. ЦИК Грузии аннулировал регистрацию кандидатов в депутаты от трех коалиций>>Кобахидзе возглавляет правительство Грузии с февраля 2024 года. Выражение доверия правительству стало необходимо после того, как был избран новый парламент. Выборы состоялись 26 октября, а 25 ноября прошла процедура выражения доверия новоизбранным депутатам. Победу правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах отказались признавать все преодолевшие пятипроцентный барьер оппозиционные силы – три коалиции и одна партия. Они заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали проведения международного расследования, а также новых выборов.В обновленном правительстве три новых министра: Мака Бочоришвили сменила Илью Дарчиашвили в министерстве иностранных дел, Анри Оханашвили сменил Рати Брегадзе в министерстве юстиции, а Давид Сонгулашвили сменил Отара Шамугия в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства. "Коалиция за перемены" внесла в парламент Грузии заявления об отказе от мандата>>Все новые министры в парламенте прошлого созыва были на руководящих должностях. Юрист и выпускница Дипакадемии Грузии Мака Бочоришвили возглавляла комитет по интеграции с Европой, юрист Анри Оханашвили – комитет по юридическим вопросам, а экономист Давид Сонгулашвили – комитет по отраслевой экономике и экономической политике.Бочоришвили, Оханашвили и Сонгулашвили прошли в парламент и нынешнего созыва. Оставшиеся после их ухода в правительство депутатские места займут следующие из партийного списка правящей партии "Грузинская мечта".Обновленное правительство Грузии:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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