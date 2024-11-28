https://sputnik-georgia.ru/20241128/kto-stoit-za-kampaniy-protiv-obsebdipch-v-gruzii--otvet-premera-291128460.html

Кто стоит за кампаний против ОБСЕ/БДИПЧ в Грузии – ответ премьера

Кто стоит за кампаний против ОБСЕ/БДИПЧ в Грузии – ответ премьера

Sputnik Грузия

Глава грузинского правительства выразил готовность к сотрудничеству с технической миссией, которую Евросоюз намерен направить в Грузию 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T20:05+0400

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2024-11-28T20:19+0400

политика

грузия

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ираклий кобахидзе

ника гварамия

георгий гахария

обсе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Представители оппозиции еще до начало парламентских выборов в Грузии начали кампанию против Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая постепенно расширилась и сейчас в нее уже включились их зарубежные хозяева, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Европарламентарий Мириам Лаксман ранее выразила недоверие отчету ОБСЕ относительно выборов в Грузии. По ее словам, очень часто ОБСЕ/БДИПЧ публикует такие заключения об авторитарных странах, что ЕС не может руководствоваться этими заключениями. БДИПЧ находится под влиянием режимов, которые не заинтересованы в свободных и справедливых выборах, отметила она. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. По словам премьера, кампанию против ОБСЕ/БДИПЧ в Грузии еще до начало выборов поручили одному из лидеров "Коалиции за перемены", сооснователю партии "Ахали" Нике Гварамия и экс-премьеру Грузии, лидеру оппозиционной партии "За Грузию" Георгию Гахария. По словам Кобахидзе, у них нет единого факта фальсификации парламентских выборов в Грузии. "Они не могут говорить какими-либо фактами. В итоге четыре дня спустя, когда они не смогли привести ни единого факта в связи с фальсификации выборов, они начали говорить об единственной вещи, что тайна (голосования – ред.) была нарушена", – сказал премьер. При этом глава грузинского правительства выразил готовность к сотрудничеству с технической миссией, которую Евросоюз намерен направить в Грузию. Как ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, результаты выборов в Грузии вызвали большую обеспокоенность в Европе. По его словам, обстановку нужно изучить на месте, проанализировать, и задача технической миссии в этом и заключается. По его словам, Евросоюз привлечет к делу лидера избирательной делегации БДИПЧ ОБСЕ, чтобы он объяснил, что происходит. Он отметил, что демократические стремления грузинского народа должны быть удовлетворены, и на все обстоятельства должен быть пролит свет. Победу правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября отказались признавать все преодолевшие пятипроцентный барьер оппозиционные силы – три коалиции и одна партия. Они заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали проведения международного расследования, а также новых выборов. ЦИК Грузии аннулировал регистрацию кандидатов в депутаты от трех коалиций >>Правящая партия "Грузинская мечта" получила в парламенте 89 мест, что дало ей возможность без поддержки оппозиции признать полномочия всех 150 избранных депутатов, а также избрать председателя, вице-спикеров и глав комитетов законодательного органа. Лидеры всех прошедших в парламент оппозиционных партий утверждают, что парламент XI созыва – нелегитимный, и все принятые им решения так же будут нелегитимными. Мандаты оппозиции в парламенте распределились следующим образом: "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ника гварамия, георгий гахария, обсе, парламентские выборы в грузии 2024