https://sputnik-georgia.ru/20241126/tsik-gruzii-annuliroval-registratsiyu-kandidatov-v-deputaty-ot-trekh-koalitsiy-291098251.html

ЦИК Грузии аннулировал регистрацию кандидатов в депутаты от трех коалиций

ЦИК Грузии аннулировал регистрацию кандидатов в депутаты от трех коалиций

Sputnik Грузия

Оппозиционные коалиции сами обратились в ЦИК с просьбой "снять" их партийные списки, чтобы никто из них не смог попасть в парламент 26.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-26T22:09+0400

2024-11-26T22:09+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. ЦИК Грузии аннулировал регистрацию оставшихся за бортом кандидатов в депутаты от трех оппозиционных коалиций – теперь некому будет заменить прошедших в парламент от этих объединений политиков, если они откажутся от мандатов. Победу правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 26 октября отказались признавать все преодолевшие пятипроцентный барьер оппозиционные силы – три коалиции и одна партия. Они заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали проведения международного расследования, а также новых выборов. Там же отмечено, что это решение ЦИК принял на основании обращения данных политических объединений."Решение ведомства в связи с аннулированием списков не означает, что избирательная администрация разделяет оценки партий касательно выборов. Принимая это решение избирательная администрация руководствовалась исключительно избирательным законодательством Грузии", - сказано в сообщении. ЦИК назвал безосновательной ту оценку, какую дали эти коалиции прошедшим 26 октября парламентским выборам и итоговому протоколу в своих заявлениях об аннулировании партийных списков.Парламент Грузии собрался легитимно – омбудсмен>>"Считаем, что данные оценки исходят из политической повестки дня и не отражают реальность. ЦИК подчеркивает, что выборы в парламент Грузии 26 октября 2024 года прошли с полным соблюдением предусмотренных Конституцией Грузии принципов", - сказано в сообщении. Так же, согласно закону, был составлен итоговый протокол по выборам.Распоряжения председателя ЦИК Георгия Каландаришвили об аннулировании партийных списков и соответствующие письма уже отправлены соответствующим политическим объединениям. Что касается прошедших в парламент оппозиционеров, пока только один из 61 оппозиционного депутата написал заявление с требованием лишить его мандата. Речь идет об одном из лидеров коалиции "Единство – Национальное движение" Георгии Вашадзе. Костяком этой коалиции является бывшая правящая партия "Единое национальное движение", которую в свое время основал Михаил Саакашвили. Вашадзе возглавляет входящую в коалицию партию "Стратегия Агмашенебели". Эту партию он основал в 2016 году после того, как покинул "Нацдвижение". Иванишвили откажется от мандата депутата парламента Грузии – Мдинарадзе>>Правящая партия "Грузинская мечта" получила в парламенте 89 мест, что дало ей возможность без поддержки оппозиции признать полномочия всех 150 избранных депутатов, а также избрать председателя, вице-спикеров и глав комитетов законодательного органа.Лидеры всех прошедших в парламент оппозиционных партий утверждают, что парламент XI созыва – нелегитимный, и все принятые им решения так же будут нелегитимными. Мандаты оппозиции в парламенте: "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19; "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16; "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14; "За Грузию" – 12.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, шалва папуашвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии