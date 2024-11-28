https://sputnik-georgia.ru/20241128/premer-gruzii-okharakterizoval-kandidata-v-prezidenty-291119372.html

Кобахидзе охарактеризовал кандидата в президенты Грузии

Кобахидзе охарактеризовал кандидата в президенты Грузии

Sputnik Грузия

За последние 20 лет в Грузии не было просто здорового президента, отметил Ираклий Кобахидзе 28.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Кандидат на пост президента Грузии Михаил Кавелашвили своей многолетней деятельностью доказал, что является патриотом и достойным человеком, а его личные качества – гарантия того, что он сможет выполнять свою миссию надпартийного президента, заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" в среду единогласно поддержал кандидатуру одного из лидеров партии "Сила народа", известного в прошлом футболиста Михаила Кавелашвили на пост президента. Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Кавелашвили делал каждый шаг с особым, выдающимся достоинством, отметил он.Еще одна интересная деталь заключается в том, что президент Грузии должен быть надпартийным деятелем, и здесь, по словам Кобахидзе, напрашивается вопрос – если все эти годы Кавелашвили относился к определенной политической команде, то как теперь он сможет вести свою надпартийную деятельность. Кандидат на пост президента Грузии озвучил свою миссию>>"Я думаю, что он сможет надпартийно выполнить свою миссию на посту президента Грузии, и гарантией того являются его личные качества", - подчеркнул Кобахидзе. Для него отправной точкой будут Конституция и достоинство, чего так не хватало все эти последние 20 лет, отметил он. В этом плане ситуация радикально изменится после того, как Кавелашвили официально вступит в должность с 29 декабря, считает он. "Еще раз скажу, что главным фактором являются его личные качества и опыт, который мы имеем в отношениях с ним", - заявил Кобахидзе в эфире передачи "Имеди LIVE". Шестой президент страны будет избран не прямым путем, как это происходило до сих пор, а коллегией выборщиков из 300 человек. В коллегию войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители местных органов власти. Срок полномочий пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря. Она была избрана президентом в 2018 году благодаря поддержке правящей партии "Грузинская мечта", с которой спустя несколько лет она начала открыто конфликтовать. Правящая партия назвала своего кандидата на пост президента Грузии – видео>>Зурабишвили всячески поддерживает оппозицию, утверждая, что парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы. Президент обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса и, нарушая Конституцию, без одобрения правительства, совершает зарубежные поездки. Факт нарушения президентом Конституции в октябре 2023 года установил Конституционный суд Грузии. Зурабишвили же заявила, что суд выполнил заказ "Грузинской мечты", и продолжила ездить по странам Евросоюза, чтобы заручиться поддержкой для себя и оппозиции. "Грузинская мечта" обратилась в Конституционный суд в рамках процедуры импичмента президента, но довести процесс до конца не удалось, так как у правящей партии в парламенте прошлого созыва не было конституционного большинства, а оппозиция ее не поддержала. Кто такой Кавелашвили? Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 года в Болниси. В 1989 году поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета, а в 1990 году началась его успешная спортивная карьера. С 1988 по 1995 год футболист играл в "Динамо Тбилиси", затем перешел во владикавказскую "Аланию", играл за "Манчестер Сити", "Грашофер" и несколько других европейских клубов. Имеет лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью, является экспертом в области футбола. Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламентов Грузии трех созывов (2016-2020, 2020-2024 и 2024-2028 годов). В июне 2022 года он вместе с несколькими другими депутатами откололся от "Грузинской мечты" и основал политическое движение "Сила народа", которое в 2024 году было преобразовано в партию. "Сила народа" стала партнером "Грузинской мечты". Свой уход из "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе, Созар Субари и другие объяснили желанием говорить с народом по всем важным для страны вопросам открыто, не ставя в неловкое положение правящую партию. Именно они первыми заговорили о том, что власти Грузии стали объектом несправедливых нападок с Запада из-за отказа вводить санкции против России и ввязываться в вооруженный конфликт на Украине. В парламент нынешнего, XI, созыва представители "Силы народа" прошли по партийному списку "Грузинской мечты". Правящая партия по итогам последних выборов получила 89 из 150 мест в парламенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , "сила народа", тбилиси