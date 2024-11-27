https://sputnik-georgia.ru/20241127/kandidat-na-post-prezidenta-gruzii-ozvuchil-svoyu-missiyu-291105396.html

Кандидат на пост президента Грузии озвучил свою миссию

Кандидат на пост президента Грузии озвучил свою миссию

Sputnik Грузия

Михаил Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии по футболу, а ныне депутат парламента 27.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-27T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Кандидат на пост президента Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что намерен вернуть президентский институт в конституционные рамки и объединить общественности вокруг национальных интересов и идеи независимости страны. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" единогласно поддержал кандидатуру Кавелашвили на пост президента. Решение на брифинге озвучил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили. Он отметил, что сегодня общество находится в состоянии конфронтации, а "друзья" – недоброжелатели разжигают и усиливают поляризацию и радикализацию в стране."Поэтому одной из главных целей и миссий будет возвращение института президента в конституционные рамки. У нас хорошо отлаженная Конституция и очень ответственный президентский институт. Главное, чтобы президент Грузии был надпартийным, объединителем общества", – заявил Кавелашвили. По его словам, грузин не надо учить тому, что ненависть разделяет и сталкивает людей, а любовь, напротив, объединяет. "Я сделаю все для объединения грузинской общественности, чтобы объединить общество вокруг наших национальных интересов, нашей национальной идентичности, наших ценностей и вокруг идеи независимости Грузии", – сказал Кавелашвили.Кандидатом в президенты от "Грузинской мечты" стал Михаил Кавелашвили>>Он подчеркнул, что безгранично любит свою родину.При этом нынешний депутат парламента поблагодарил основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили."Особая благодарность Бидзине Иванишвили, человеку, которым я горжусь и который является выдающейся личностью. Я всегда отмечал, что горжусь и счастлив защищать нашу страну в такую трудную эпоху вместе с этим человеком", – заявил Кавелашвили. Кандидат на пост президента также поблагодарил членов правящей команды за оказанное ему доверие. Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря, а церемония инаугурации – 29 декабря. Шестой президент страны будет избран не прямым путем, как это происходило до сих пор, а коллегией выборщиков из 300 человек. В коллегию войдут депутаты парламента Грузии, члены Верховных Советов Аджарской и Абхазской АР, а также представители местных органов власти.Срок полномочий пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря. Она была избрана президентом в 2018 году благодаря поддержке правящей партии "Грузинская мечта", с которой спустя несколько лет она начала открыто конфликтовать. ЦИК Грузии аннулировал регистрацию кандидатов в депутаты от трех коалиций>>Зурабишвили всячески поддерживает оппозицию, утверждая, что парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы. Президент обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса, и, нарушая Конституцию, без одобрения правительства совершает зарубежные поездки. Факт нарушения президентом Конституции в октябре 2023 года установил Конституционный суд Грузии. Зурабишвили же заявила, что суд выполнил заказ "Грузинской мечты" и продолжила ездить по странам Евросоюза, чтобы заручиться поддержкой для себя и оппозиции. "Грузинская мечта" обратилась в Конституционный суд в рамках процедуры импичмента президента, но довести процесс до конца не удалось, так как у правящей партии в парламенте прошлого созыва не было конституционного большинства, а оппозиция ее не поддержала. Кто такой Кавелашвили? Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 в Болниси. В 1989 году поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета, а в 1990 году началась его успешная спортивная карьера. С 1988 по 1995 год футболист играл в "Динамо Тбилиси", затем перешел во владикавказскую "Аланию", играл за "Манчестер Сити", "Грашофер" и несколько других европейских клубов. Имеет лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью, является экспертом в области футбола. Кавелашвили – бывший нападающий сборной Грузии по футболу и депутат парламентов Грузии трех созывов (2016-2020, 2020-2024 и 2024-2028 годов).В июне 2022 года он вместе с несколькими другими депутатами откололся от "Грузинской мечты" и основал политическое движение "Сила народа", которое в 2024 году было преобразовано в партию. "Сила народа" стала партнером "Грузинской мечты".Свой уход из "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе, Созар Субари и другие объяснили желанием говорить с народом открыто по всем важным для страны вопросам, не ставив в неловкое положение правящую партию. Именно они первыми заговорили о том, что власти Грузии стали объектом несправедливых нападок с Запада из-за отказа вводить санкции против России и ввязываться в вооруженный конфликт на Украине. В парламент нынешнего, XI созыва представители "Силы народа" прошли по партийному списку "Грузинской мечты". Правящая партия по итогам последних выборов получила 89 из 150 мест в парламенте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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