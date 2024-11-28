https://sputnik-georgia.ru/20241128/uchtena-prosba-uchenikov--kobakhidze-o-skandale-s-minobrazovaniya-gruzii-291121289.html

Учтена просьба учеников – Кобахидзе о скандале с Минобразования Грузии

Учтена просьба учеников – Кобахидзе о скандале с Минобразования Грузии

Sputnik Грузия

Правительство Грузии в ближайшие четыре года планирует полностью пересмотреть школьную программу 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T14:22+0400

2024-11-28T14:22+0400

2024-11-28T15:05+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Министерство образования Грузии при утверждении изменений в экзаменационной программе учло просьбу учеников, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя скандал, связанный с ведомством. Обвинения в цензуре в адрес Минобразования появились в соцсетях после того, как из программы обязательного списка для сдачи Единого национального экзамена по грузинскому языку и литературе были изъяты произведения некоторых грузинских авторов, а также некоторые темы из списка для экзамена по истории. Власти обвиняют в том, что из программы изъяты произведения и события, отражающие патриотизм, борьбу за независимость и дух грузинского народа. "Было требование со стороны учеников, чтобы мы не вносили в экзаменационную программу такие темы, которые не учтены обязательной программой. Это здравое требование. Если ты не обязан учить в школе что-то, у тебя не должны это требовать сдавать во время экзамена", - сказал Кобахидзе. В Минобразования Грузии прокомментировали обвинения в цензуре>>Соответственно, власти учли требование учеников, отметил он. Кобахидзе назвал серьезной проблемой, что ряд произведений не входит в обязательную образовательную программу. "Нельзя, чтобы те произведения, речь идет о грузинской прозе и поэзии, не входили в обязательную программу. Безусловно, это отчасти ответственность нашей команды, так как какие-то проблемы надо было решать за эти 12 лет, но, как видно, они недостаточно разрешены, и мы уже начали заботиться об этом", - сказал Кобахидзе. В планах правительства Грузии в ближайшие четыре года полностью пересмотреть школьную программу и изменить учебники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, министерство образования и науки грузии