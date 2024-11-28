https://sputnik-georgia.ru/20241128/zhiteli-tbilisi-kutaisi-i-batumi-vyshli-na-ulitsy-iz-za-resheniya-vlastey-po-evrosoyuzu-291130201.html
Жители Тбилиси, Кутаиси и Батуми вышли на улицы из-за решения властей по Евросоюзу
Жители Тбилиси, Кутаиси и Батуми вышли на улицы из-за решения властей по Евросоюзу
Sputnik Грузия
Власти Грузии приняли решение на несколько лет снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз 28.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-28T21:03+0400
2024-11-28T21:03+0400
2024-11-28T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. В Тбилиси, Кутаиси Батуми начались акции протеста после того, как власти Грузии приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства.Решение озвучил премьер-министр Ираклий Кобахидзе после встречи лидеров парламентского большинства с членами правительства и политсовета правящей партии "Грузинская мечта". Несколькими часами ранее новый парламент выразил доверие обновленному составу правительства во главе с Кобахидзе.В Тбилиси акция протеста проходит у центрального офиса "Грузинской мечты", где проводила встреча руководства страны и где Кобахидзе делал заявление, а также перед парламентом на проспекте Руставели.В Батуми противники властей собрались на площади Европы (Эра), а в Кутаиси у офиса "Грузинской мечты". На акции в Кутаиси произошла стычка между полицейскими и митингующими, которые отказались освобождать проезжую часть. В результате один человек был задержан. Сразу после заявления Кобахидзе президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, пригласила в свою резиденцию послов стран Евросоюза для проведения переговоров. Грузия снимает с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года>>Позже в президентской резиденции начали собираться лидеры всех тех оппозиционных партий, которые прошли в парламент по итогам выборов 26 октября, но отказались признавать их результаты. Оппозиция, президент и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что власти тотально сфальсифицировали выборы. Что касается решения властей, Кобахидзе объяснил это тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.По его словам, Грузия продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, кутаиси, батуми, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
грузия, новости, политика, тбилиси, кутаиси, батуми, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
Жители Тбилиси, Кутаиси и Батуми вышли на улицы из-за решения властей по Евросоюзу
21:03 28.11.2024 (обновлено: 21:12 28.11.2024)
Власти Грузии приняли решение на несколько лет снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. В Тбилиси, Кутаиси Батуми начались акции протеста после того, как власти Грузии приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства.
Решение озвучил премьер-министр Ираклий Кобахидзе после встречи лидеров парламентского большинства с членами правительства и политсовета правящей партии "Грузинская мечта". Несколькими часами ранее новый парламент выразил доверие обновленному составу правительства во главе с Кобахидзе.
В Тбилиси акция протеста проходит у центрального офиса "Грузинской мечты", где проводила встреча руководства страны и где Кобахидзе делал заявление, а также перед парламентом на проспекте Руставели.
В Батуми противники властей собрались на площади Европы (Эра), а в Кутаиси у офиса "Грузинской мечты". На акции в Кутаиси произошла стычка между полицейскими и митингующими, которые отказались освобождать проезжую часть. В результате один человек был задержан.
Сразу после заявления Кобахидзе президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, пригласила в свою резиденцию послов стран Евросоюза для проведения переговоров.
Позже в президентской резиденции начали собираться лидеры всех тех оппозиционных партий, которые прошли в парламент по итогам выборов 26 октября, но отказались признавать их результаты.
Оппозиция, президент и поддерживающие их неправительственные организации утверждают, что власти тотально сфальсифицировали выборы.
Что касается решения властей, Кобахидзе объяснил это тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
По его словам, Грузия продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.
Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой.