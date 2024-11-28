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Грузия снимает с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

Грузия снимает с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

Sputnik Грузия

Вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, сказал премьер 28.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-28T18:20+0400

2024-11-28T18:20+0400

2024-11-28T20:24+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Власти Грузии приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Заявление об этом премьер сделал после встречи лидеров парламентского большинства с членами правительства и политсовета правящей партии "Грузинская мечта". Несколькими часами ранее новый парламент выразил доверие обновленному составу правительства во главе с Кобахидзе. По его словам, вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.При этом Кобахидзе подчеркнул, что категорически неприемлемо рассматривать интеграцию Грузии в Евросоюз как милость."Конец 2028 года является тем временем, когда Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году", – сказал Кобахидзе.По его словам, принятое решение не означает, что Грузия прекращает евроинтеграцию. Парламент выразил доверие обновленному правительству Грузии>>"Мы не останавливаемся и продолжаем выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации и, как отмечено, в утвержденной сегодня правительственной программе, к 2028 году мы выполним более 90% этих обязательств", - сказал Кобахидзе. Он подчеркнул, что Грузия выполнит обязательства, взятые на основе заключенного в 2014 году соглашения об ассоциации с Евросоюзом, на свои деньги, "без какой-либо финансовой помощи Евросоюза". "Мы собираемся вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а достойное вступление в Евросоюз с исправной демократической системой и сильной экономикой", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, использование темы продвижения Грузии на пути евроинтеграции недопустимо. "Мы продолжим идти к Евросоюзу, но никому не позволим постоянно держать нас в режиме шантажа и манипуляций, что совершенно оскорбительно для нашей страны и общества. Считаем, что наше сегодняшнее решение внесет важнейшую лепту в оздоровление отношений между Грузией и Евросоюзом", – сказал Кобахидзе. Парламент Грузии XI созыва вступил в свои полномочия>>Он подчеркнул, что конкретным европейским политикам и бюрократам, которые "совершенно лишены европейских ценностей", нужно четко показать, что они должны говорить с Грузией не шантажом и оскорблениями, а уважительно. "Использование вопроса открытия переговоров в качестве инструмента раскола в обществе и манипуляций наносит серьезный репутационный вред Евросоюзу", – заявил Кобахидзе.По его словам, принятое властями Грузии решение предотвратит подобное. "К 2030 году Грузия будет больше всех стран-кандидатов готова ко вступлению в Евросоюз. Грузия только с миром, достоинством и благополучием станет государством-членом Евросоюза. Это наше обещание грузинскому народу, которое мы обязательно выполним", – заключил Кобахидзе. Иванишвили заявил, что находится под санкциями>>Ранее в четверг Европарламент принял очередную жесткую резолюцию по Грузии, в которой говорится, что прошедшие в стране 26 октября парламентские выборы были "еще одним проявлением отката демократии" в стране. Согласно резолюции, произошла масштабная фальсификация, поэтому международное сообщество не должно признавать результаты этих выборов и при этом должно призвать Грузию заново провести выборы в течение года. Европарламент также призвал Евросоюз и страны ЕС ввести персональные санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и председателя "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили. Страсбургский суд отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж>>В резолюции также говорится о необходимости освобождения из заключения осужденного по нескольким уголовным делам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Кроме того, Европарламент призвал Еврокомиссию и Евросовет пересмотреть безвизовый режим с Грузией. Не оставил европарламентарии без внимания и принятые в Грузии законы "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". В резолюции говорится, что в результате принятия этого антидемократичного законодательства процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен. Резолюция была принята 444 голосами "за". Против проголосовали 72 евродепутата, а воздержались 82. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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