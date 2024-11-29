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Омбудсмен Грузии призывает расследовать действия полиции на акции в Тбилиси

Омбудсмен Грузии призывает расследовать действия полиции на акции в Тбилиси

Sputnik Грузия

Народный защитник отмечает многочисленные эпизоды необоснованного применения специальных средств против протестующих, в том числе политиков и журналистов 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T16:50+0400

2024-11-29T16:50+0400

2024-11-29T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встревожен действиями полиции во время разгона на акции протеста несогласных с решением властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и призывает расследовать все факты превышения полномочий, говорится в заявлении омбудсмена. Спецназ, после многочисленных призывов к участникам акции протеста около парламента Грузии разойтись, приступил к зачистке территории на проспекте Руставели, используя водометы. Акция завершилась под утро. Полиция задержала 43 человека, позже МВД Грузии сообщило, что пострадали 32 полицейских. Народный защитник отмечает многочисленные эпизоды необоснованного применения специальных средств против протестующих, в том числе политиков и журналистов. "Особого внимания заслуживают степень насилия и жестокости, проявленная в отношении журналистов, предполагаемое умышленное повреждение их оборудования, что представляет собой действия, предполагающие ненадлежащее обращение с журналистами и препятствующие их профессиональной деятельности", - говорится в заявлении. При этом Народный защитник Грузии называет действия полиции преступными. За ночь представители Народного защитника посетили 11 человек, 9 из которых были задержаны. Кроме того, опросить двух человек, доставленных в клинику, не удалось из-за множественных травм. "Было выявлено 9 случаев предполагаемого жестокого обращения, 3 из которых касаются журналистов", - отмечает Народный защитник. По данным омбудсмена, у шести человек были зафиксированы видимые травмы. Десятки полицейских пострадали на акции протеста в центре Тбилиси – МВД >>Офис народного защитника уже проинформировал Специальную следственную службу обо всех предполагаемых жертвах ненадлежащего обращения. "Народный защитник призывает Специальную следственную службу/Прокуратуру провести эффективное расследование в короткие сроки и выявить всех ответственных лиц, чьи действия, возможные поручения или молчаливое согласие привели к грубому нарушению прав мирных протестующих и журналистов", - говорится в заявлении. Народный Защитник призывает МВД не затягивать ход расследования и сотрудничать со следствием, чтобы выявить всех виновных полицейских, спецназовцев и соответствующих руководителей МВД и предоставить всю необходимую информацию и документацию к расследованию. "Народный защитник призывает суды обеспечить тщательную защиту права арестованных протестующих на справедливое судебное разбирательство, оценить законность ареста и не полагаться только на объяснения полиции при отсутствии нейтральных доказательств", - говорится в заявлении. Хронология акции Акция протеста началась у парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и решили отказаться от получения грантов для правительства. В ходе акции протеста произошла не одна стычка с силовиками, в результате чего трое из них пострадали. Помощь после применения полицией перцового спрея понадобилась и митингующим. На месте были мобилизованы бригады "скорой помощи". МВД распространило три заявления с призывом к митингующим действовать в рамках закона, но стычки продолжились. Около 02:00 на улице Чичинадзе, где была самая напряженная обстановка, на смену патрульной и криминальной полиции пришел спецназ, и вскоре началось применение водомета. Спецназ после многочисленных призывов к участникам акции протеста около парламента Грузии разойтись приступил к зачистке территории на проспекте Руставели, используя водометы. Акция завершилась под утро. В МВД сообщили, что на акции полиция задержала 43 человека за неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство. Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван иоселиани, мвд грузии, специальная следственная служба