https://sputnik-georgia.ru/20241129/posla-es-v-gruzii-obvinili-v-rasprostranenii-dezinformatsii-291151208.html

Посла ЕС в Грузии обвинили в распространении дезинформации

Посла ЕС в Грузии обвинили в распространении дезинформации

Sputnik Грузия

Ранее Павел Герчинский прокомментировал решение властией Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T12:39+0400

2024-11-29T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский распространяет дезинформацию о том, что страна якобы прекращает процесс евроатлантической интеграции на четыре года, говорится на странице "Синамдвилеши" департамента коммуникаций правящей партии "Грузинская мечта" в соцсети. Департамент коммуникаций публикует цитату Герчинского: "Со вчерашнего дня мы декларированно знаем, что Грузия прекращает процесс евро-атлантической интеграции на четыре года, что очень-очень печально". "Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский распространяет дезинформацию о том, что якобы "Грузия прекращает процесс евроатлантической интеграции на четыре года". На самом деле, власти подчеркнули, что они будет тщательно следить за выполнением Cоглашения об ассоциации, и к 2028 году 90% положений Соглашения будут выполнены", - отмечено в заявлении. Грузия в 2014 году Грузия подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В 2017 году ЕС ввел безвиз для Грузии. В 2023 году Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС.Крайне разочаровывающее - посол ЕС о решении властей Грузии>>Накануне премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и решили отказаться от получения грантов для правительства. За этим последовала масштабная акция протеста в Тбилиси, которая завершилась разгоном.В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны. Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью". А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

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новости, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, сша, евросоюз, грузия - евросоюз