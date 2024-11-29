https://sputnik-georgia.ru/20241129/krayne-razocharovyvayuschee---posol-es-o-reshenii-vlastey-gruzii-291150224.html

Крайне разочаровывающее – посол ЕС о решении властей Грузии

Крайне разочаровывающее – посол ЕС о решении властей Грузии

Sputnik Грузия

Власти Грузии решили до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Грузия больше не заинтересована в следовании пути интеграции в Евросоюз в течение следующих четырех лет, это суверенное решение властей страны, которое является крайне разочаровывающим, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.Накануне премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства. За этим последовала масштабная акция протеста в Тбилиси, которая завершилась разгоном. "Мы открыли свои двери, двери Евросоюза, для Грузии, Украины и Молдовы. Украина и Молдова движутся вперед быстрыми темпами. Как мы услышали вчера, Грузия больше не заинтересована в следовании пути интеграции в Евросоюз в течение следующих четырех лет. Это суверенное решение властей Грузии, но оно крайне разочаровывающее и крайне печальное", - отметил посол. Десятки полицейских пострадали на акции протеста в центре Тбилиси - МВД>>По его словам, грузинский народ сам должен решить, где он хочет видеть свою страну. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен.Разлад между Грузией и ЗападомЗапад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии.Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны.Принятие т. н. закона об "иноагентах", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью".А закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", по словам лидеров "Грузинской мечты", является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию. Пропаганда ЛГБТ* является лучшим современным оружием завоевания, сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, молдова, украина, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, грузия - евросоюз, евросоюз