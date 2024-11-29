https://sputnik-georgia.ru/20241129/u-pa-obse-net-pretenziy-k-parlamentskim-vyboram-v-gruzii--glava-missii-291159543.html

У ПА ОБСЕ нет претензий к парламентским выборам в Грузии – глава миссии

У ПА ОБСЕ нет претензий к парламентским выборам в Грузии – глава миссии

Sputnik Грузия

За выборами в Грузии наблюдали более 500 международных наблюдателей из 42 стран, которые оказали помощь грузинскому народу, заявила президент ПА ОБСЕ 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T21:24+0400

2024-11-29T21:24+0400

2024-11-29T21:24+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Парламентские выборы в Грузии прошли в условиях свободной агитации и у избирателей был большой выбор, заявила президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ и руководитель миссии наблюдателей за выборами в Грузии Пиа Каума журналистам Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы, а президент Грузии Саломе Зурабишвили не назначила первое заседание парламента и вместо этого 19 ноября обратилась в Конституционный суд. По ее словам, за выборами в Грузии наблюдали более 500 международных наблюдателей из 42 стран, которые оказали помощь грузинскому народу и указали на определенные недостатки в избирательном процессе правительству, которые в дальнейшем должны быть устранены. "Я уже предложила новоизбранному правительству Грузии возможность конструктивно сотрудничать с Парламентской ассамблеей ОБСЕ с целью обсуждения в законодательном органе новых рекомендаций, которые вскоре будут упомянуты в докладе БДИПЧ/ОБСЕ", – добавил она. По ее словам, при наблюдении за выборами обществу важно иметь независимые органы, которые могут предоставить много фактов и информации для вынесения суждений. Оппозиционеры, поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали аннулирования их результатов. Также они потребовали проведения по этому вопросу международного расследования и новых выборов. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" прямо сказали, что отказываются от мандатов, а в партии "За Грузию" предпочли сдержанную формулировку, что они не собираются давать легитимации подобному парламенту. Грузия снимает с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года >>Для приобретения новым парламентом полномочий достаточно было признания полномочий 2/3 полного состава членов законодательного органа. Но в результате признаны были полномочия всех 150 новоизбранных депутатов. По закону могут быть признаны полномочия и тех избранных депутатов, которые отказываются признавать результаты парламентских выборов и утверждают, что не намерены работать в новом парламенте. Отказаться от мандатов они могут уже после признания полномочий, написав соответствующее заявление. Вопрос о том, лишать оппозиционеров статуса депутата или нет, будет решать парламент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бдипч/обсе, обсе, па обсе, парламентские выборы в грузии 2024