https://sputnik-georgia.ru/20241130/doekhat-iz-gruzii-v-rossiyu-mozhno-budet-bystree-291172790.html

Доехать из Грузии в Россию можно будет быстрее

Доехать из Грузии в Россию можно будет быстрее

Sputnik Грузия

Объездная дорога в две полосы даст возможность ехать со средней скоростью 80 км/ч 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Строительство объездной дороги вокруг Степанцминда к грузино-российской границе планирует правительство Грузии в ближайшее время, проект уже представлен Миприроды для оценки влияния на окружающую среду. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Длина дороги будет 4,1 километра и она будет соединена с новым участком трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Объездная дорога начнется от села Паншети и будет проходить в объезд Степанцминда до севера села Гергети у реки Чхера. Ее с новой дорогой соединит эстакада длиной 736 метров. Также в рамках дороги планируется построить три моста. Объездная дорога в две полосы даст возможность ехать со средней скоростью 80 километров в час. Возможность быстрого транзитного передвижения по единственной дороге Грузии, ведущей в Россию, особенно актуальна с растущей грузопроводимостью страны. Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться, увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и турцентр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона. Для этого власти уже построили крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Он стал одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (Tunnel Boring Machine, тоннельно-проходческой машины), что значительно снижает воздействие на окружающую среду и обеспечивает экоустойчивость. В данный момент завершаются внутренние инфраструктурные работы. Также в рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей. Верхний Ларс сегодня: дорога для легковых автомобилей открылась >>На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше) и движение часто запрещено из-за опасности схода лавины, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, степанцминда, гудаури, европа