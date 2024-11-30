https://sputnik-georgia.ru/20241130/lyudi-protestuyut-protiv-nesuschestvuyuschey-problemy-evrointegratsiya-ne-ostanovlena--premer-291175681.html

Люди протестуют против несуществующей проблемы, евроинтеграция не остановлена – премьер

Люди протестуют против несуществующей проблемы, евроинтеграция не остановлена – премьер

Sputnik Грузия

Отношения с ЕС будут перезагружены после завершения конфликта на Украине, заявил Кобахидзе 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T18:05+0400

2024-11-30T18:05+0400

2024-11-30T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Выходящие на митинги люди протестуют против несуществующей проблемы – процесс евроинтеграции в Грузии не остановился, а продолжается, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя акции в стране. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном их участников после того, как митингующие переходят к силовым действиям. Оппозиция, активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По его словам, отношения с ЕС будут перезагружены после завершения конфликта на Украине. "Следующие несколько месяцев, вероятно, будут для нас еще более трудными, чем предыдущие 3 года, поэтому мы должны быть максимально бдительными и осторожными. Но после того, как изменения, наконец, произойдут, будут все предпосылки для качественной перезагрузки отношений. Мы ждем этого момента", – сказал Кобахидзе. Акции в Грузии не имеют ничего общего с политическим протестом – премьер >>Как он утверждает, к 2028 году Грузия выполнит более 90% обязательств по Соглашению об ассоциации и будет готова к вступлению в Евросоюз. Он также отметил, что в структурах ЕС есть серьезные проблемы в плане объективности. "Для нас главное – справедливость и объективность. В этом плане в структурах Евросоюза есть серьезные проблемы. За эти три года главной проблемой, которую мы увидели в этих структурах, была несправедливость, ложь и двуличность", – сказал Кобахидзе. Хроники протеста Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции. Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ. За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается. Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов. А вот премьер-министр Грузии заявил, что радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию. По его словам, сценарий Майдана 2013 года, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены влатси, не может быть реализован в Грузии, потому что грузинское государство этого не допустит. Что касается решения властей, то премьер-министр Ираклий Кобахидзе пояснил: вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС, по его словам, используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. Премьер утверждает, что Грузия не останавливается и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявил Кобахидзе. Он также отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции, акции протеста, ираклий кобахидзе, украина, тбилиси, киев, политика, новости, грузия