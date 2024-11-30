Люди протестуют против несуществующей проблемы, евроинтеграция не остановлена – премьер
18:05 30.11.2024 (обновлено: 18:43 30.11.2024)
© Courtesy of Irakli Kobakhidze Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
Подписаться
Отношения с ЕС будут перезагружены после завершения конфликта на Украине, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Выходящие на митинги люди протестуют против несуществующей проблемы – процесс евроинтеграции в Грузии не остановился, а продолжается, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя акции в стране.
В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном их участников после того, как митингующие переходят к силовым действиям. Оппозиция, активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
"На самом деле общество, собравшиеся там пять тысяч человек, протестуют против того, чего не существует в природе. Европейская интеграция не остановилась. Это ложь, которую вы говорите [СМИ]. И то, что повторил посол ЕС, это ложь. И вы заставляете людей протестовать против того, чего нет", – сказал Кобахидзе.
По его словам, отношения с ЕС будут перезагружены после завершения конфликта на Украине.
"Следующие несколько месяцев, вероятно, будут для нас еще более трудными, чем предыдущие 3 года, поэтому мы должны быть максимально бдительными и осторожными. Но после того, как изменения, наконец, произойдут, будут все предпосылки для качественной перезагрузки отношений. Мы ждем этого момента", – сказал Кобахидзе.
Как он утверждает, к 2028 году Грузия выполнит более 90% обязательств по Соглашению об ассоциации и будет готова к вступлению в Евросоюз.
"Мы настроены абсолютно оптимистично. К 2028 году мы выполним более 90% наших обязательств, вытекающих из Соглашения об ассоциации, и Соглашения о свободной торговле. Поэтому к 2030 году Грузия будет самой готовой среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз", – заявил Ираклий Кобахидзе.
Он также отметил, что в структурах ЕС есть серьезные проблемы в плане объективности.
"Для нас главное – справедливость и объективность. В этом плане в структурах Евросоюза есть серьезные проблемы. За эти три года главной проблемой, которую мы увидели в этих структурах, была несправедливость, ложь и двуличность", – сказал Кобахидзе.
Хроники протеста
Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции.
Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ.
© photo: SputnikСпецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Спецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik
За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается.
Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
А вот премьер-министр Грузии заявил, что радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию.
По его словам, сценарий Майдана 2013 года, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены влатси, не может быть реализован в Грузии, потому что грузинское государство этого не допустит.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается решения властей, то премьер-министр Ираклий Кобахидзе пояснил: вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС, по его словам, используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
Премьер утверждает, что Грузия не останавливается и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявил Кобахидзе.
Он также отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.