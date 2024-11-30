https://sputnik-georgia.ru/20241130/aktsii-v-gruzii-ne-imeyut-nichego-obschego-s-politicheskim-protestom--premer-291174013.html

Акции в Грузии не имеют ничего общего с политическим протестом – премьер

Акции в Грузии не имеют ничего общего с политическим протестом – премьер

Sputnik Грузия

Митинг изначально планировался, как насилие, его организаторы даже не устанавливали трибуну, заявил Кобахидзе 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T16:01+0400

2024-11-30T16:01+0400

2024-11-30T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Акции, проходящие в Тбилиси, не имеют ничего общего с политическим протестом и являются осуществлением сценария насильственной смены власти, поощряемым из-за рубежа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих после того, как митингующие переходят к силовым действиям. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.НКО Институт Маккейна подготовил оценку перед выборами в Грузии на основании результатов миссии, посетившей Тбилиси 2-8 сентября. В частности, США рекомендовали рассмотреть создание делегации Конгресса в течение двух недель после выборов в том случае, если победит правящая партия, и результаты признают международные наблюдатели. Делегация поддержит грузинских наблюдателей и протестующих граждан, а также, возможно, станет сдерживающим фактором против насилия и политически мотивированных арестов. Призываю к терпению – премьер-министр Грузии обратился к полиции >>В случае возможной победы оппозиции, ЕС и США будут выступать за мирную передачу власти. А любое препятствие со стороны "Грузинской мечты" потребует прекращения международной помощи и сотрудничества с правительством, санкций и отзыва статуса кандидата в ЕС. По его словам, применение насилия со стороны протестующих на акциях в Тбилиси является продолжением этого процесса. "Интересно, что на митинге были и политики, но организаторы митингов даже не установили трибуну. Это указывает на то, что митинг изначально планировался как насилие, и как только участники насилия собрались, он превратился в насилие против полиции", – сказал Кобахидзе. При этом никто из иностранных субъектов не призвал протестующих к мирному протесту, добавил премьер. Ранее премьер заявил, радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию. По его словам, сценарий Майдана 2013 года, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены власти, не может быть реализован в Грузии, потому что грузинское государство этого не допустит.Хроники протеста Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции. Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ. За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается. Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов. Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. "Нацмайдана" в Грузии не будет - Кобахидзе >>По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции, акции протеста, грузия, политика, новости, киев, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе