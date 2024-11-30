Акции в Грузии не имеют ничего общего с политическим протестом – премьер
16:01 30.11.2024 (обновлено: 17:06 30.11.2024)
© Courtesy of Irakli Kobakhidze Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Митинг изначально планировался, как насилие, его организаторы даже не устанавливали трибуну, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Акции, проходящие в Тбилиси, не имеют ничего общего с политическим протестом и являются осуществлением сценария насильственной смены власти, поощряемым из-за рубежа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих после того, как митингующие переходят к силовым действиям. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
"У вчерашнего насильственного митинга не было ничего общего с политическим протестом. События развиваются так, как это было анонсировано в известном отчете "Института Маккейна", – сказал Кобахидзе журналистам на брифинге.
НКО Институт Маккейна подготовил оценку перед выборами в Грузии на основании результатов миссии, посетившей Тбилиси 2-8 сентября. В частности, США рекомендовали рассмотреть создание делегации Конгресса в течение двух недель после выборов в том случае, если победит правящая партия, и результаты признают международные наблюдатели. Делегация поддержит грузинских наблюдателей и протестующих граждан, а также, возможно, станет сдерживающим фактором против насилия и политически мотивированных арестов.
В случае возможной победы оппозиции, ЕС и США будут выступать за мирную передачу власти. А любое препятствие со стороны "Грузинской мечты" потребует прекращения международной помощи и сотрудничества с правительством, санкций и отзыва статуса кандидата в ЕС.
"В этом плане первым шагом было объявление фальсифицированными демократических выборов так, что никто не представил ни одного доказательства. Наоборот, мы увидели, что после признания выборов миссией ОБСЕ/БДИПЧ, сама миссия стала объектом нападения радикальной оппозиции и их хозяев", – сказал Кобахидзе.
По его словам, применение насилия со стороны протестующих на акциях в Тбилиси является продолжением этого процесса.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Интересно, что на митинге были и политики, но организаторы митингов даже не установили трибуну. Это указывает на то, что митинг изначально планировался как насилие, и как только участники насилия собрались, он превратился в насилие против полиции", – сказал Кобахидзе.
При этом никто из иностранных субъектов не призвал протестующих к мирному протесту, добавил премьер.
"Более того, отдельные иностранные субъекты назвали силовой митинг мирной акцией. Этим они не только не осуждают и не отмежевываются от насилия, а, наоборот, поощряют его", – сказал Кобахидзе.
Ранее премьер заявил, радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
По его словам, сценарий Майдана 2013 года, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены власти, не может быть реализован в Грузии, потому что грузинское государство этого не допустит.
Хроники протеста
Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ.
За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов.
Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.
Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.