https://sputnik-georgia.ru/20241130/natsmaydana-v-gruzii-ne-budet---kobakhidze-291173214.html

"Нацмайдана" в Грузии не будет – Кобахидзе

"Нацмайдана" в Грузии не будет – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на конкретных европейских политиках и местной "агентуре", заявил премьер 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T14:14+0400

2024-11-30T14:14+0400

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ираклий кобахидзе

тбилиси

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. В Грузии вчера все еще раз убедились в том, что "Нацмайдана" в стране быть не может, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих после того, как митингующие переходят к силовым действиям. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на конкретных европейских политиках и бюрократах, а также на "местной агентуре", "пятой колонне", которую представляют четыре политические партии, утверждает премьер."Вчера всем все стало ясно. Просто радикалы и их зарубежные покровители всегда пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию. Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия – независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать", – заявил премьер. По его словам, сценарий Майдана, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены власти, не может быть реализован в Грузии. "Грузия – это государство, и грузинское государство этого не допустит", – резюмировал премьер-министр.Хроники протестаСразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции.Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ.За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается.Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов.Протестующие обвиняют власти в отказе от европейского курса страны.Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС."Сегодня же подпишу" – премьер Грузии призвал ЕС к открытию переговоров >>По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия, новости