"Нацмайдана" в Грузии не будет – Кобахидзе
14:14 30.11.2024 (обновлено: 15:41 30.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на конкретных европейских политиках и местной "агентуре", заявил премьер
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. В Грузии вчера все еще раз убедились в том, что "Нацмайдана" в стране быть не может, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.
В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих после того, как митингующие переходят к силовым действиям. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
"Уже третий год конкретные европейские политики и бюрократы, которым не удалось добиться украинизации Грузии, постоянно пытаются использовать статус кандидата и вопрос открытия переговоров для ослабления страны, спровоцировать т. н. поляризацию и искусственно расколоть общество", – сказал Кобахидзе.
Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на конкретных европейских политиках и бюрократах, а также на "местной агентуре", "пятой колонне", которую представляют четыре политические партии, утверждает премьер.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Вчера всем все стало ясно. Просто радикалы и их зарубежные покровители всегда пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию. Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия – независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать", – заявил премьер.
По его словам, сценарий Майдана, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены власти, не может быть реализован в Грузии. "Грузия – это государство, и грузинское государство этого не допустит", – резюмировал премьер-министр.
Хроники протеста
Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ.
За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов.
Протестующие обвиняют власти в отказе от европейского курса страны.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.
Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.