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"Сегодня же подпишу" – премьер Грузии призвал ЕС к открытию переговоров

"Сегодня же подпишу" – премьер Грузии призвал ЕС к открытию переговоров

Sputnik Грузия

Когда дело дойдет до вступления в Евросоюз, ключевым вопросом будет выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации, сказал Кобахидзе 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T18:03+0400

2024-11-29T18:03+0400

2024-11-29T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Грузия не приостанавливала процесс евроинтеграции, так что если Евросоюз хочет открыть переговоры о принятии страны в свои ряды, пусть сделает соответствующий шаг, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе на брифинге.Накануне Кобахидзе озвучил решение властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. Это, по словам посла ЕС Павла Герчинского, говорит о том, что Грузия больше не заинтересована в следовании пути интеграции в ЕС в течение следующих четырех лет.По его словам, статус кандидата и открытие переговоров о вступлении в ЕС – это лишь формальные решения, которое не ускоряют процесс вступления. Лучшим подтверждением этого являются Черногория и Сербия, переговоры с которыми открылись в 2012 и 2014 годах соответственно, но это даже немногим не ускорило их вступление в ЕС. Еще одним хорошим примером является Турция, переговоры с которой ЕС открыл в 2005 году, а в 2016 году вообще прекратил, сказал Кобахидзе. "На этом фоне использование вопроса бесполезного открытия переговоров в качестве инструмента шантажа нашей страны и раскола в обществе особенно неприемлемо", - заявил премьер Грузии. Премьер Грузии обвинил посла ЕС в распространении дезинформации>>Главное, как отметил премьер, это практическая сторона вопроса. А она заключается в выполнении обязательств по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которые были заключены в 2014 году.Кобахидзе подчеркнул, что к концу 2028 года Грузия выполнит более 90% обязательств, взятых на основании этих соглашений, и с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году."В конечном счете, когда дело дойдет до членства страны, спросят именно об этом – выполнили ли мы соглашение об ассоциации, повестку дня ассоциации, и выполнили ли мы обязательства, предусмотренные Соглашением о свободной торговле", - заявил Кобахидзе. По его словам, власти Грузии действиями доказывают, что процесс евроинтеграции Грузии не приостанавливался.При этом он отметил высокие рейтинги Грузии в исследованиях международных организаций. "Согласно всем международным индексам и рейтингам, Грузия по всем параметрам опережает как Молдову, так и Украину. Недавно была обнародована оценка самой Еврокомиссии (они оценивают страны баллами), в которой мы опережаем и Молдову, и Боснию, тогда как им открыли переговоры, а нам – нет", - сказал Кобахидзе.Кобахидзе подчеркнул, что Молдова, в отличие от Грузии, является членом СНГ, имеет дипотношения с Россией, и, более того, недавно премьер-министр этой страны Дорин Речан заявил, что для Кишинева важно восстановить отношения с Россией после завершения конфликта на Украине."Отсюда же видно, что все это полная несправедливость", - заявил премьер Грузии. Грузия снимает с повестки дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года>>Премьер также прокомментировал волну протеста, начавшуюся вечером в четверг сразу после его заявления о том, что открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС будет снято с повестки дня до 2028 года.По его словам, люди либо не читали или не слушали его заявление, либо им сложно понять смысл услышанного или прочитанного. Те, кто поймет, что говорилось на вчерашнем брифинге, больше не будут протестовать. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, черногория, молдова, европарламент, еврокомиссия, евросоюз, грузия - евросоюз