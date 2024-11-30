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Обстановка на акции у парламента Грузии обострилась – начались задержания
Обстановка на акции у парламента Грузии обострилась – начались задержания
Sputnik Грузия
По предварительным данным, есть пострадавшие 30.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-30T00:00+0400
2024-11-30T00:00+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Обстановка на акции протеста у парламента Грузии обострилась – митингующие кидают в силовиков фаеры, пиротехнику, емкости с краской и другие предметы, а представители МВД применяют перцовый спрей и периодически водометы. Акция протеста возобновилась в Тбилиси около 19:00. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.К этому времени спецназ вытеснил митингующих с улицы Чичинадзе и заняли эту территорию. Другая группа спецназа находится на улице 9 Апреля. Таким образом силовики контролируют улицы по обе стороны парламента. МВД Грузии: через соцсети организовывается сбор дубинок и цепей для расправы над полицией>>Основная масса митингующих занимает проспект Руставели перед парламентом. Неподалеку на проспекте Руставели находится третья группа спецназа и спецтехника. По данным СМИ, есть задержанные и пострадавшие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, евросоюз, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, тбилиси, евросоюз, грузия - евросоюз
Обстановка на акции у парламента Грузии обострилась – начались задержания
00:00 30.11.2024 (обновлено: 00:08 30.11.2024)
По предварительным данным, есть пострадавшие
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Обстановка на акции протеста у парламента Грузии обострилась – митингующие кидают в силовиков фаеры, пиротехнику, емкости с краской и другие предметы, а представители МВД применяют перцовый спрей и периодически водометы.
Акция протеста возобновилась в Тбилиси около 19:00. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
К этому времени спецназ вытеснил митингующих с улицы Чичинадзе и заняли эту территорию. Другая группа спецназа находится на улице 9 Апреля. Таким образом силовики контролируют улицы по обе стороны парламента.
Основная масса митингующих занимает проспект Руставели перед парламентом. Неподалеку на проспекте Руставели находится третья группа спецназа и спецтехника.
По данным СМИ, есть задержанные и пострадавшие.