https://sputnik-georgia.ru/20241129/mvd-gruzii-cherez-sotsseti-organizovyvaetsya-sbor-dubinok-i-tsepey-dlya-raspravy-nad-politsiey-291160441.html
МВД Грузии: через соцсети организовывается сбор дубинок и цепей для расправы над полицией
МВД Грузии: через соцсети организовывается сбор дубинок и цепей для расправы над полицией
Sputnik Грузия
Возмущенные решением властей временно снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз возобновили акции протеста 29.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Некоторые члены закрытых групп в соцсетях призывают остальных повреждать машины МВД, а также организовывают сбор дубинок, железных труб и цепей, чтобы расправляться с полицией на акции протеста, заявил замминистра Александр Дарахвелидзе на брифинге незадолго до начала очередной акции в Тбилиси. Возмущенные решением властей снять до 2028 года с повестки дня открытие переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз возобновили акции протеста в Тбилиси, Батуми и нескольких других городах. Больше всего людей, как и накануне, собралось в столице у здания парламента. По его словам, в этих же группах организовывают сбор предметов для расправы над силовиками. "Члены этих же групп организовывают мобилизацию дубинок, железных труб, цепей, красок, разных видов железных предметов и устройств для собрания-манифестаций и призывают единомышленников использовать эти предметы во время насильственных действий против правоохранителей на акции", – заявил Дарахвелидзе.Кроме того, в социальных сетях распространяются призывы к блокированию во время акций разных объектов стратегического значения, в том числе телерадиовещания, железнодорожных вокзалов, центральных магистралей и других ключевых объектов.В Тбилиси и Батуми возобновились акции протеста>>"Напоминаем организаторам и участникам акции, что законодательство Грузии детально определяет правовые рамки и пределы проведения собрания-манифестации, чтобы были соблюдены мирный характер собрания, общественная безопасность, была обеспечена исправная работа разных учреждений и нормальная работа транспорта", – сказал Дарахвелидзе. Он подчеркнул, что свобода собраний и выражения не подразумевает право на целенаправленное ограничение нормальной работы объектов особой важности или стратегического назначения и обычного ритма жизни граждан. "Призываем участников и организаторов акции воздерживаться от того, чтобы иметь при себе любой такой предмет или вещь, которые создают реальные риски лишения собрания мирного характера", – заявил Дарахвелидзе.Он также призвал участников и организаторов акции не выходить за рамки закона и воздерживаться от противозаконных действий, в противном случае, по его словам, полиция примет все соответствующие правовые меры для изъятия запрещенных предметов. Он отметил, что минувшей ночью на акции протеста в результате противозаконных действий митингующих пострадали 32 сотрудника МВД. Участники акции повредили инфраструктуру на прилегающей к парламенту территории, дорожное покрытие и камеры видеонаблюдения. За неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство в административном порядке были задержаны 43 человека. Кроме того, началось расследование по двум статьям УК Грузии - нападение на полицейского или госучреждение и повреждение или уничтожение вещи.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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МВД Грузии: через соцсети организовывается сбор дубинок и цепей для расправы над полицией
21:16 29.11.2024 (обновлено: 22:01 29.11.2024)
Возмущенные решением властей временно снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз возобновили акции протеста
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Некоторые члены закрытых групп в соцсетях призывают остальных повреждать машины МВД, а также организовывают сбор дубинок, железных труб и цепей, чтобы расправляться с полицией на акции протеста, заявил замминистра Александр Дарахвелидзе на брифинге незадолго до начала очередной акции в Тбилиси.
Возмущенные решением властей снять до 2028 года с повестки дня открытие переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз возобновили акции протеста в Тбилиси, Батуми и нескольких других городах. Больше всего людей, как и накануне, собралось в столице у здания парламента.
"В разных закрытых группах в соцсетях определенные лица активно распространяют провокационные призывы к повреждению принадлежащих министерству внутренних дел автомобилей и камер видеонаблюдения", – сказал Дарахвелидзе.
По его словам, в этих же группах организовывают сбор предметов для расправы над силовиками.
"Члены этих же групп организовывают мобилизацию дубинок, железных труб, цепей, красок, разных видов железных предметов и устройств для собрания-манифестаций и призывают единомышленников использовать эти предметы во время насильственных действий против правоохранителей на акции", – заявил Дарахвелидзе.
Кроме того, в социальных сетях распространяются призывы к блокированию во время акций разных объектов стратегического значения, в том числе телерадиовещания, железнодорожных вокзалов, центральных магистралей и других ключевых объектов.
"Напоминаем организаторам и участникам акции, что законодательство Грузии детально определяет правовые рамки и пределы проведения собрания-манифестации, чтобы были соблюдены мирный характер собрания, общественная безопасность, была обеспечена исправная работа разных учреждений и нормальная работа транспорта", – сказал Дарахвелидзе.
Он подчеркнул, что свобода собраний и выражения не подразумевает право на целенаправленное ограничение нормальной работы объектов особой важности или стратегического назначения и обычного ритма жизни граждан.
"Призываем участников и организаторов акции воздерживаться от того, чтобы иметь при себе любой такой предмет или вещь, которые создают реальные риски лишения собрания мирного характера", – заявил Дарахвелидзе.
Он также призвал участников и организаторов акции не выходить за рамки закона и воздерживаться от противозаконных действий, в противном случае, по его словам, полиция примет все соответствующие правовые меры для изъятия запрещенных предметов.
"Также, для пресечения насильственных действий министерство внутренних дел осуществит предусмотренные международным правом и грузинским законодательством мероприятия по принуждению, в том числе предусмотренные законом "О полиции" специальные средства", – сказал Дарахвелидзе.
Он отметил, что минувшей ночью на акции протеста в результате противозаконных действий митингующих пострадали 32 сотрудника МВД. Участники акции повредили инфраструктуру на прилегающей к парламенту территории, дорожное покрытие и камеры видеонаблюдения.
За неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство в административном порядке были задержаны 43 человека.
Кроме того, началось расследование по двум статьям УК Грузии - нападение на полицейского или госучреждение и повреждение или уничтожение вещи.
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