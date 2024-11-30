Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241130/otkazhites-ot-nasiliya--patriarkhiya-gruzii-obratilas-k-vlastyam-i-protestuyuschim-291172033.html
Откажитесь от насилия – Патриархия Грузии обратилась к властям и протестующим
Откажитесь от насилия – Патриархия Грузии обратилась к властям и протестующим
Sputnik Грузия
Такое негативное отношение и действия чужды видению церкви и вообще христианскому духу, отмечено в заявлении Патриархии 30.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-30T11:13+0400
2024-11-30T11:42+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
ираклий кобахидзе
акция протеста
акции протеста
разгоны акций протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24428/53/244285358_0:225:2000:1350_1920x0_80_0_0_c9c50f5204c5417ef3d0a55ceccf4652.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Патриархия Грузии призвала власти, полицию и протестующих в Тбилиси отказаться от взаимных оскорблений и насилия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих, после того, как они начинают проявлять агрессию в адрес полиции и пытаются ворваться в госздания. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Патриархия отмечает, что разъяснения правительства о том, что Грузия не отклоняется от европейского курса и не отказывается от европейских ценностей, оказались недостаточными и неубедительными для части общества. На многих кадрах, распространенных СМИ, видно, как участники протеста противостояли полицейским, как они пытались проникнуть в здания и наносили ущерб инфраструктуре, отмечают в Патриархии."С другой стороны, мы видели агрессивные действия сотрудников правоохранительных органов. Они применяли физическое насилие к участникам протестов, людям разного возраста, в том числе к журналистам, основная обязанность которых – сообщать факты и распространять объективную информацию", – говорится в заявлении. Патриархия отмечает, что категорическое неприятие друг друга людьми и политическими партиями, радикальные настроения, агрессия и несогласие из-за разных мнений и позиций стали обычным явлением в стране. "Православная Церковь всегда призывала и призывает людей к сдержанности и взаимному уважению, независимо от разногласий, разных политических взглядов и курсов. Члены сообщества по-прежнему должны быть сосредоточены на поддержании мира, чтобы не перейти черту", – говорится в заявлении. Такое негативное отношение и действия чужды видению церкви и, вообще, христианскому духу, отмечено в заявлении Патриархии. Хроники протеста Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции. Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ. За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается. Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов. Протестующие обвиняют власти в отказе от европейского курса страны. Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. "Сегодня же подпишу" – премьер Грузии призвал ЕС к открытию переговоров &gt;&gt;По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24428/53/244285358_200:0:2000:1350_1920x0_80_0_0_0077d96343d9eb796e9064674cf10c3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, акция протеста, акции протеста, разгоны акций протеста
грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, акция протеста, акции протеста, разгоны акций протеста

Откажитесь от насилия – Патриархия Грузии обратилась к властям и протестующим

11:13 30.11.2024 (обновлено: 11:42 30.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerПатриархия Грузии
Патриархия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Такое негативное отношение и действия чужды видению церкви и вообще христианскому духу, отмечено в заявлении Патриархии
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Патриархия Грузии призвала власти, полицию и протестующих в Тбилиси отказаться от взаимных оскорблений и насилия.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих, после того, как они начинают проявлять агрессию в адрес полиции и пытаются ворваться в госздания. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

"Мы призываем как представителей власти и правоохранительных органов, так и всех остальных членов общества, активно выражающих свой протест, воздержаться от агрессивных и оскорбительных действий, физического и словесного противостояния. Давайте не будем обижать друг друга из-за разных мнений и взглядов и иметь возможность выражать свою позицию более цивилизованно", – говорится в заявлении Патриархии.

Патриархия отмечает, что разъяснения правительства о том, что Грузия не отклоняется от европейского курса и не отказывается от европейских ценностей, оказались недостаточными и неубедительными для части общества.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
На многих кадрах, распространенных СМИ, видно, как участники протеста противостояли полицейским, как они пытались проникнуть в здания и наносили ущерб инфраструктуре, отмечают в Патриархии.
"С другой стороны, мы видели агрессивные действия сотрудников правоохранительных органов. Они применяли физическое насилие к участникам протестов, людям разного возраста, в том числе к журналистам, основная обязанность которых – сообщать факты и распространять объективную информацию", – говорится в заявлении.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Патриархия отмечает, что категорическое неприятие друг друга людьми и политическими партиями, радикальные настроения, агрессия и несогласие из-за разных мнений и позиций стали обычным явлением в стране.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Православная Церковь всегда призывала и призывает людей к сдержанности и взаимному уважению, независимо от разногласий, разных политических взглядов и курсов. Члены сообщества по-прежнему должны быть сосредоточены на поддержании мира, чтобы не перейти черту", – говорится в заявлении.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Такое негативное отношение и действия чужды видению церкви и, вообще, христианскому духу, отмечено в заявлении Патриархии.

Хроники протеста

Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается.
© photo: SputnikСпецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Спецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Спецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik
Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов.
Протестующие обвиняют власти в отказе от европейского курса страны.
© photo: SputnikРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2024
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik
Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
"Сегодня же подпишу" – премьер Грузии призвал ЕС к открытию переговоров >>
По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.
Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0