https://sputnik-georgia.ru/20241130/otkazhites-ot-nasiliya--patriarkhiya-gruzii-obratilas-k-vlastyam-i-protestuyuschim-291172033.html

Откажитесь от насилия – Патриархия Грузии обратилась к властям и протестующим

Откажитесь от насилия – Патриархия Грузии обратилась к властям и протестующим

Sputnik Грузия

Такое негативное отношение и действия чужды видению церкви и вообще христианскому духу, отмечено в заявлении Патриархии 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T11:13+0400

2024-11-30T11:13+0400

2024-11-30T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Патриархия Грузии призвала власти, полицию и протестующих в Тбилиси отказаться от взаимных оскорблений и насилия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих, после того, как они начинают проявлять агрессию в адрес полиции и пытаются ворваться в госздания. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Патриархия отмечает, что разъяснения правительства о том, что Грузия не отклоняется от европейского курса и не отказывается от европейских ценностей, оказались недостаточными и неубедительными для части общества. На многих кадрах, распространенных СМИ, видно, как участники протеста противостояли полицейским, как они пытались проникнуть в здания и наносили ущерб инфраструктуре, отмечают в Патриархии."С другой стороны, мы видели агрессивные действия сотрудников правоохранительных органов. Они применяли физическое насилие к участникам протестов, людям разного возраста, в том числе к журналистам, основная обязанность которых – сообщать факты и распространять объективную информацию", – говорится в заявлении. Патриархия отмечает, что категорическое неприятие друг друга людьми и политическими партиями, радикальные настроения, агрессия и несогласие из-за разных мнений и позиций стали обычным явлением в стране. "Православная Церковь всегда призывала и призывает людей к сдержанности и взаимному уважению, независимо от разногласий, разных политических взглядов и курсов. Члены сообщества по-прежнему должны быть сосредоточены на поддержании мира, чтобы не перейти черту", – говорится в заявлении. Такое негативное отношение и действия чужды видению церкви и, вообще, христианскому духу, отмечено в заявлении Патриархии. Хроники протеста Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции. Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ. За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается. Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов. Протестующие обвиняют власти в отказе от европейского курса страны. Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. "Сегодня же подпишу" – премьер Грузии призвал ЕС к открытию переговоров >>По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, акция протеста, акции протеста, разгоны акций протеста