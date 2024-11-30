Откажитесь от насилия – Патриархия Грузии обратилась к властям и протестующим
11:13 30.11.2024 (обновлено: 11:42 30.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerПатриархия Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Такое негативное отношение и действия чужды видению церкви и вообще христианскому духу, отмечено в заявлении Патриархии
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Патриархия Грузии призвала власти, полицию и протестующих в Тбилиси отказаться от взаимных оскорблений и насилия.
В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих, после того, как они начинают проявлять агрессию в адрес полиции и пытаются ворваться в госздания. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
"Мы призываем как представителей власти и правоохранительных органов, так и всех остальных членов общества, активно выражающих свой протест, воздержаться от агрессивных и оскорбительных действий, физического и словесного противостояния. Давайте не будем обижать друг друга из-за разных мнений и взглядов и иметь возможность выражать свою позицию более цивилизованно", – говорится в заявлении Патриархии.
Патриархия отмечает, что разъяснения правительства о том, что Грузия не отклоняется от европейского курса и не отказывается от европейских ценностей, оказались недостаточными и неубедительными для части общества.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
На многих кадрах, распространенных СМИ, видно, как участники протеста противостояли полицейским, как они пытались проникнуть в здания и наносили ущерб инфраструктуре, отмечают в Патриархии.
"С другой стороны, мы видели агрессивные действия сотрудников правоохранительных органов. Они применяли физическое насилие к участникам протестов, людям разного возраста, в том числе к журналистам, основная обязанность которых – сообщать факты и распространять объективную информацию", – говорится в заявлении.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Патриархия отмечает, что категорическое неприятие друг друга людьми и политическими партиями, радикальные настроения, агрессия и несогласие из-за разных мнений и позиций стали обычным явлением в стране.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Православная Церковь всегда призывала и призывает людей к сдержанности и взаимному уважению, независимо от разногласий, разных политических взглядов и курсов. Члены сообщества по-прежнему должны быть сосредоточены на поддержании мира, чтобы не перейти черту", – говорится в заявлении.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Такое негативное отношение и действия чужды видению церкви и, вообще, христианскому духу, отмечено в заявлении Патриархии.
Хроники протеста
Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается.
© photo: SputnikСпецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Спецназ. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik
Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов.
Протестующие обвиняют власти в отказе от европейского курса страны.
© photo: SputnikРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 29 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik
Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.
Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.