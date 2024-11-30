https://sputnik-georgia.ru/20241130/prizyvayu-k-terpeniyu--premer-ministr-gruzii-obratilsya-k-politsii-291173654.html

Призываю к терпению – премьер-министр Грузии обратился к полиции

Призываю к терпению – премьер-министр Грузии обратился к полиции

Sputnik Грузия

Полиция действовала, соблюдая высокие стандарты, утверждает Кобахидзе, хотя было несколько инцидентов, которые нельзя допустить в будущем 30.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-30T15:20+0400

2024-11-30T15:20+0400

2024-11-30T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал полицейских проявлять терпение и избегать превышения силы во время акций протеста.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих после того, как митингующие переходят к силовым действиям. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. При этом он отметил, что оппозиция и радикальные силы используют подобные факты для того, чтобы "перекрыть собственные факты насилия". В то же время премьер-министр отметил, что полиция действовала, соблюдая высокие стандарты. "Вахтанг Гомелаури и министерство внутренних дел вчера действовали по высоким американским и европейским стандартам и с соблюдением принципа пропорциональности пресекли тяжкое нападение на конституционный строй", – сказал Кобахидзе. Ранее премьер заявил, радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию. По его словам, сценарий Майдана 2013 года, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены власти, не может быть реализован в Грузии, отметив, что грузинское государство этого не допустит. Хроники протеста Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции. Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ. За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается. Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов. Протестующие обвиняют власти в отказе от европейского курса страны. Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. "Нацмайдана" в Грузии не будет - Кобахидзе >>По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году. Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции, акции протеста, грузия, новости, политика, тбилиси, киев, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури