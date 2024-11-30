Призываю к терпению – премьер-министр Грузии обратился к полиции
15:20 30.11.2024 (обновлено: 15:48 30.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Полиция действовала, соблюдая высокие стандарты, утверждает Кобахидзе, хотя было несколько инцидентов, которые нельзя допустить в будущем
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал полицейских проявлять терпение и избегать превышения силы во время акций протеста.
В Грузии третий день продолжаются протесты, которые завершаются разгоном протестующих после того, как митингующие переходят к силовым действиям. Оппозиция, их активисты и рядовые граждане опротестовывают принятое 28 ноября решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
"Хочу призвать полицейских проявить максимальное терпение и воздержаться от излишнего применения силы. Вчера было несколько печальных инцидентов, которых нельзя допустить в будущем", – сказал Кобахидзе.
При этом он отметил, что оппозиция и радикальные силы используют подобные факты для того, чтобы "перекрыть собственные факты насилия". В то же время премьер-министр отметил, что полиция действовала, соблюдая высокие стандарты.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
"Вахтанг Гомелаури и министерство внутренних дел вчера действовали по высоким американским и европейским стандартам и с соблюдением принципа пропорциональности пресекли тяжкое нападение на конституционный строй", – сказал Кобахидзе.
Ранее премьер заявил, радикалы и их зарубежные покровители пытаются придумать предлог, чтобы попытаться расколоть страну и украинизировать Грузию.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
По его словам, сценарий Майдана 2013 года, когда протестующие в Киеве силовым путем добились смены власти, не может быть реализован в Грузии, отметив, что грузинское государство этого не допустит.
Хроники протеста
Сразу после объявления правительством о решении, в Тбилиси и других крупных городах Грузии начались масштабные акции протеста, которые перерастают в агрессию против полиции.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Митингующие запускают в направлении спецназа пиротехнику, кидают фаеры, бутылки и другие предметы, строят баррикады, а в ответ получают струи воды из водометов и слезоточивый газ.
За два дня во время протестов пострадали 42 полицейских и были задержаны более 150 человек. Медицинская помощь понадобилась и протестующим, однако точное количество пострадавших не сообщается.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Между тем грузинские СМИ сообщили, что от действий полиции за двое суток пострадали минимум пять журналистов.
Протестующие обвиняют власти в отказе от европейского курса страны.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.
Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.