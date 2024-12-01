https://sputnik-georgia.ru/20241201/desyatki-chelovek-postradali-na-aktsii-v-tbilisi-sredi-nikh-politseyskie--minzdrav-291192329.html
Десятки человек пострадали на акции в Тбилиси, среди них полицейские – Минздрав
Десятки человек пострадали на акции в Тбилиси, среди них полицейские – Минздрав
Sputnik Грузия
На прилегающей к акции протеста территории были мобилизованы 20 бригад Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи 01.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-01T18:01+0400
2024-12-01T18:01+0400
2024-12-01T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С акции протеста на проспекте Руставели 30 ноября бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения 44 человека: 27 участников митинга и 16 правоохранителей, их жизни ничего не угрожает, заявили в Минздраве Грузии. В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек. Указанные данные включают только количество людей, госпитализированных бригадами Центра чрезвычайной координации и экстренной помощи. Как отметили в Минздраве, десяткам граждан, в том числе представителям СМИ и правоохранительных органов, была оказана помощь на месте и госпитализация не потребовалась. Согласно заявлению МВД Грузии, акция у парламента продолжалась всю ночь в деструктивном режиме – участники использовали пиротехнику, поджигая различные предметы. Участники забросали здание парламента камнями, повредили камеры наблюдения. Сколько участников акций протеста в Тбилиси задержаны минувшей ночью >>Решению грузинских властей предшествовало принятие Европарламентом очередной жесткой резолюции по Грузии, в которой говорится, что прошедшие в стране 26 октября парламентские выборы были "еще одним проявлением отката демократии" в стране. Согласно резолюции, произошла масштабная фальсификация, поэтому международное сообщество не должно признавать результаты этих выборов и при этом должно призвать Грузию заново провести выборы в течение года. Европарламент также призвал Евросоюз и страны ЕС ввести персональные санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и председателя "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, министерство здравоохранения грузии, акции протеста
грузия, новости, происшествия, министерство здравоохранения грузии, акции протеста
Десятки человек пострадали на акции в Тбилиси, среди них полицейские – Минздрав
На прилегающей к акции протеста территории были мобилизованы 20 бригад Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С акции протеста на проспекте Руставели 30 ноября бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения 44 человека: 27 участников митинга и 16 правоохранителей, их жизни ничего не угрожает, заявили в Минздраве Грузии.
В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек.
"Жизни пострадавших ничего не угрожает. Некоторые из них покинули медицинские учреждения, а некоторые остаются в клинике под наблюдением врачей. На прилегающей к акции протеста территории были мобилизованы 20 бригад Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи", – говорится в информации.
Указанные данные включают только количество людей, госпитализированных бригадами Центра чрезвычайной координации и экстренной помощи.
Как отметили в Минздраве, десяткам граждан, в том числе представителям СМИ и правоохранительных органов, была оказана помощь на месте и госпитализация не потребовалась.
Согласно заявлению МВД Грузии, акция у парламента продолжалась всю ночь в деструктивном режиме – участники использовали пиротехнику, поджигая различные предметы. Участники забросали здание парламента камнями, повредили камеры наблюдения.
Решению грузинских властей предшествовало принятие Европарламентом очередной жесткой резолюции по Грузии, в которой говорится, что прошедшие в стране 26 октября парламентские выборы были "еще одним проявлением отката демократии" в стране.
Согласно резолюции, произошла масштабная фальсификация, поэтому международное сообщество не должно признавать результаты этих выборов и при этом должно призвать Грузию заново провести выборы в течение года.
Европарламент также призвал Евросоюз и страны ЕС ввести персональные санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и председателя "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили.