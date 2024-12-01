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Сколько участников акций протеста в Тбилиси задержаны минувшей ночью

Сколько участников акций протеста в Тбилиси задержаны минувшей ночью

Sputnik Грузия

Общее число задержанных за трое суток превысило 200 человек 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T13:48+0400

2024-12-01T13:48+0400

2024-12-01T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. МВД Грузии минувшей ночью задержало 50 человек, участвующих в акциях протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства. В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек. По словам адвокатов, часть задержанных освобождена, другие находятся в изоляторах временного содержания или в клиниках. Задержанных в основном обвиняют в неподчинении полиции и мелком хулиганстве. В отдельных случаях адвокаты просят перенести заседание суда, поскольку, по их словам, у некоторых из подзащитных имеются телесные повреждения, переломы, сообщила телекомпания "Рустави 2. Акция продолжается в центре Тбилиси – участниками перекрыт проспект Чавчавадзе >>Согласно заявлению МВД Грузии, акция в районе парламента продолжалась всю ночь в деструктивном режиме – участники использовали пиротехнику, поджигая различные предметы. Участники забросали здание парламента камнями, повредили камеры наблюдения. В ходе акции пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов и несколько сотрудников телекомпании. Решению грузинских властей предшествовало принятие Европарламентом очередной жесткой резолюции по Грузии, в которой говорится, что прошедшие в стране 26 октября парламентские выборы были "еще одним проявлением отката демократии" в стране. Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией >>Согласно резолюции, произошла масштабная фальсификация, поэтому международное сообщество не должно признавать результаты этих выборов и при этом должно призвать Грузию заново провести выборы в течение года. Европарламент также призвал Евросоюз и страны ЕС ввести персональные санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и председателя "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, сша, мвд грузии, акции протеста