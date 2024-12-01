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Грузия потратит почти 4 миллиона на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Грузия потратит почти 4 миллиона на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Sputnik Грузия
Деньги Олимпийскому комитету Грузии выделят из резервного фонда правительства 01.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-01T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Олимпийский комитет Грузии получит 3,8 миллиона лари для проведения Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который состоится в стране в феврале 2025 года, говорится в распоряжении правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Грузинский курортный поселок Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований, рассчитанных на проведение в закрытых помещениях (хоккей, фигурное катание и катание на коньках), пройдет в Тбилиси и Батуми. Деньги Олимпийскому комитету Грузии будут выделены из резервного фонда правительства Грузии. Власти Грузии уверяют, что вся инфраструктура при полном соответствии необходимым стандартам будет готова в срок. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа – велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, спорт в грузии, горнолыжный спорт, экстремальный спорт, грузия, новости, батуми, бакуриани, тбилиси, международный олимпийский комитет
спорт, спорт в грузии, горнолыжный спорт, экстремальный спорт, грузия, новости, батуми, бакуриани, тбилиси, международный олимпийский комитет
Грузия потратит почти 4 миллиона на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Деньги Олимпийскому комитету Грузии выделят из резервного фонда правительства
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Олимпийский комитет Грузии получит 3,8 миллиона лари для проведения Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который состоится в стране в феврале 2025 года, говорится в распоряжении правительства.
Грузинский курортный поселок Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований, рассчитанных на проведение в закрытых помещениях (хоккей, фигурное катание и катание на коньках), пройдет в Тбилиси и Батуми.
Деньги Олимпийскому комитету Грузии будут выделены
из резервного фонда правительства Грузии. Власти Грузии уверяют, что вся инфраструктура при полном соответствии необходимым стандартам будет готова в срок.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа – велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.