Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241201/gruziya-potratit-pochti-4-milliona-na-evropeyskiy-yunosheskiy-olimpiyskiy-festival-291177876.html
Грузия потратит почти 4 миллиона на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Грузия потратит почти 4 миллиона на Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Sputnik Грузия
Деньги Олимпийскому комитету Грузии выделят из резервного фонда правительства 01.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-01T12:25+0400
2024-12-01T12:25+0400
спорт
спорт в грузии
горнолыжный спорт
экстремальный спорт
грузия
новости
батуми
бакуриани
тбилиси
международный олимпийский комитет
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275039974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1a3553c0178ebc4aeccb0218c7978c5.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Олимпийский комитет Грузии получит 3,8 миллиона лари для проведения Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который состоится в стране в феврале 2025 года, говорится в распоряжении правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;Грузинский курортный поселок Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований, рассчитанных на проведение в закрытых помещениях (хоккей, фигурное катание и катание на коньках), пройдет в Тбилиси и Батуми. Деньги Олимпийскому комитету Грузии будут выделены из резервного фонда правительства Грузии. Власти Грузии уверяют, что вся инфраструктура при полном соответствии необходимым стандартам будет готова в срок. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа – велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
батуми
бакуриани
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275039974_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30a1f9a1efdcdaa1a02c64083b35dcd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, спорт в грузии, горнолыжный спорт, экстремальный спорт, грузия, новости, батуми, бакуриани, тбилиси, международный олимпийский комитет
спорт, спорт в грузии, горнолыжный спорт, экстремальный спорт, грузия, новости, батуми, бакуриани, тбилиси, международный олимпийский комитет

Грузия потратит почти 4 миллиона на Европейский юношеский олимпийский фестиваль

12:25 01.12.2024
© photo: Sputnik / StringerЧемпионат по фристайлу в Бакуриани
Чемпионат по фристайлу в Бакуриани - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Деньги Олимпийскому комитету Грузии выделят из резервного фонда правительства
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Олимпийский комитет Грузии получит 3,8 миллиона лари для проведения Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который состоится в стране в феврале 2025 года, говорится в распоряжении правительства.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>
Грузинский курортный поселок Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований, рассчитанных на проведение в закрытых помещениях (хоккей, фигурное катание и катание на коньках), пройдет в Тбилиси и Батуми.
Деньги Олимпийскому комитету Грузии будут выделены из резервного фонда правительства Грузии. Власти Грузии уверяют, что вся инфраструктура при полном соответствии необходимым стандартам будет готова в срок.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа – велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0