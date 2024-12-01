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Неприемлемы попытки иностранных государств вмешиваться в дела Грузии - МИД
Неприемлемы попытки иностранных государств вмешиваться в дела Грузии - МИД
Sputnik Грузия
Власти Грузии будут непоколебимо продолжать необратимый процесс интеграции ЕС на основе Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, заявили в МИД 01.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Попытки иностранных государств вмешаться в функционирование институтов суверенного государства неприемлемы, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии. МИД Грузии осудил давление на дипломатическую службу и призывы к саботажу. За последние несколько дней свои посты покинули послы нескольких западных стран: США, Италии, Болгарии, Литвы, Нидерландов. Как отметили в МИД, власти Грузии будут непоколебимо продолжать необратимый процесс интеграции ЕС на основе Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что дает стране возможность лучше подготовиться к быстрому ведению переговоров о членстве в ЕС в будущем. "До сих пор Евросоюз не принял решения относительно начала переговоров о вступлении Грузии, поэтому заявления о прекращении переговоров властями Грузии с Евросоюзом не соответствуют действительности", - говорится в заявлении. Кроме того, как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, решение властей Грузии не ставить вопрос открытия переговоров о членстве в ЕС до 2028 года в повестку отношений с Евросоюзом и отказаться от бюджетных грантов ЕС не означает прекращения процесса интеграции Грузии в Евросоюз. Министерство иностранных дел Грузии твердо стоит на страже национальных интересов Грузии и служит реализации целей, определенных Конституцией, подчеркнули в ведомстве. В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек. Решению грузинских властей предшествовало принятие Европарламентом очередной жесткой резолюции по Грузии, в которой говорится, что прошедшие в стране 26 октября парламентские выборы были "еще одним проявлением отката демократии" в стране. Власти Грузии ждут от ЕС открытия переговоров – премьер >>Согласно резолюции, произошла масштабная фальсификация, поэтому международное сообщество не должно признавать результаты этих выборов и при этом должно призвать Грузию заново провести выборы в течение года. Европарламент также призвал Евросоюз и страны ЕС ввести персональные санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и председателя "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, мид грузии, грузия - евросоюз
политика, новости, грузия, мид грузии, грузия - евросоюз
Неприемлемы попытки иностранных государств вмешиваться в дела Грузии - МИД
Власти Грузии будут непоколебимо продолжать необратимый процесс интеграции ЕС на основе Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, заявили в МИД
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Попытки иностранных государств вмешаться в функционирование институтов суверенного государства неприемлемы, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.
МИД Грузии осудил давление на дипломатическую службу и призывы к саботажу. За последние несколько дней свои посты покинули послы нескольких западных стран: США, Италии, Болгарии, Литвы, Нидерландов.
"Неприемлемы попытки иностранных государств вмешиваться в функционирование институтов суверенного государства. В процессе интеграции в Европейский Союз власти Грузии добросовестно выполнили соглашение об ассоциации, подписанное с ЕС, в том числе глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, еще до получения статуса кандидата", - говорится в заявлении.
Как отметили в МИД, власти Грузии будут непоколебимо продолжать необратимый процесс интеграции ЕС на основе Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что дает стране возможность лучше подготовиться к быстрому ведению переговоров о членстве в ЕС в будущем.
"До сих пор Евросоюз не принял решения относительно начала переговоров о вступлении Грузии, поэтому заявления о прекращении переговоров властями Грузии с Евросоюзом не соответствуют действительности", - говорится в заявлении.
Кроме того, как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, решение властей Грузии не ставить вопрос открытия переговоров о членстве в ЕС до 2028 года в повестку отношений с Евросоюзом и отказаться от бюджетных грантов ЕС не означает прекращения процесса интеграции Грузии в Евросоюз.
"Это направлено на предотвращение нынешних вредных спекуляций по указанному вопросу", - отмечено в заявлении.
Министерство иностранных дел Грузии твердо стоит на страже национальных интересов Грузии и служит реализации целей, определенных Конституцией, подчеркнули в ведомстве.
В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек.
Решению грузинских властей предшествовало принятие Европарламентом очередной жесткой резолюции по Грузии, в которой говорится, что прошедшие в стране 26 октября парламентские выборы были "еще одним проявлением отката демократии" в стране.
Согласно резолюции, произошла масштабная фальсификация, поэтому международное сообщество не должно признавать результаты этих выборов и при этом должно призвать Грузию заново провести выборы в течение года.
Европарламент также призвал Евросоюз и страны ЕС ввести персональные санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и председателя "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили.