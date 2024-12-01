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Протестующие в Тбилиси нанесли ущерб зданию парламента – повреждены десятки комнат
Протестующие в Тбилиси нанесли ущерб зданию парламента – повреждены десятки комнат
Sputnik Грузия
Столовая парламента, окна которой выходили на улицу Чичинадзе, была полностью разрушена, заявила спикер парламента 01.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-01T21:01+0400
2024-12-01T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Участники акции протеста у здания парламента в Тбилиси повредили 48 комнат законодательного органа – разбиты окна, поврежден инвентарь и мебель, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили во время воскресного брифинга. В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек. По словам спикера, была сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, разрушены отопительно-охлаждающие оборудование центрального здания парламента, складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра. Столовая парламента, окна которой выходили на улицу Чичинадзе, была полностью разрушена. "Я хотел бы подчеркнуть внешнее освещение парламента, которое было отключено в результате ущерба, нанесенного насильственными группировками", – сказал Папуашвили. Согласно заявлению МВД Грузии, акция у парламента продолжалась всю ночь в деструктивном режиме – участники использовали пиротехнику, поджигая различные предметы. Участники забросали здание парламента камнями, повредили камеры наблюдения. Десятки человек пострадали на акции в Тбилиси, среди них полицейские – Минздрав >>Решению грузинских властей предшествовало принятие Европарламентом очередной жесткой резолюции по Грузии, в которой говорится, что прошедшие в стране 26 октября парламентские выборы были "еще одним проявлением отката демократии" в стране. Согласно резолюции, произошла масштабная фальсификация, поэтому международное сообщество не должно признавать результаты этих выборов и при этом должно призвать Грузию заново провести выборы в течение года. Европарламент также призвал Евросоюз и страны ЕС ввести персональные санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и председателя "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, шалва папуашвили, парламент грузии, акции протеста
Протестующие в Тбилиси нанесли ущерб зданию парламента – повреждены десятки комнат
21:01 01.12.2024 (обновлено: 21:21 01.12.2024)
Столовая парламента, окна которой выходили на улицу Чичинадзе, была полностью разрушена, заявила спикер парламента
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Участники акции протеста у здания парламента в Тбилиси повредили 48 комнат законодательного органа – разбиты окна, поврежден инвентарь и мебель, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили во время воскресного брифинга.
В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Общее число задержанных превысило 200 человек.
"В результате проведенного в течение дня осмотра могу сообщить, что в результате вчерашнего ночного нападения повреждены 48 рабочих помещений парламента. Почти все окна нижних этажей со стороны улицы Чичинадзе и проспекта Руставели были повреждены. Были повреждены различные виды офисной техники", – заявил Папуашвили.
По словам спикера, была сожжена деревянная дверь парламента со стороны улицы Чичинадзе, разрушены отопительно-охлаждающие оборудование центрального здания парламента, складские помещения, компьютерная лаборатория учебного центра. Столовая парламента, окна которой выходили на улицу Чичинадзе, была полностью разрушена.
"Я хотел бы подчеркнуть внешнее освещение парламента, которое было отключено в результате ущерба, нанесенного насильственными группировками", – сказал Папуашвили.
Согласно заявлению МВД Грузии, акция у парламента продолжалась всю ночь в деструктивном режиме – участники использовали пиротехнику, поджигая различные предметы. Участники забросали здание парламента камнями, повредили камеры наблюдения.
Решению грузинских властей предшествовало принятие Европарламентом очередной жесткой резолюции по Грузии, в которой говорится, что прошедшие в стране 26 октября парламентские выборы были "еще одним проявлением отката демократии" в стране.
Согласно резолюции, произошла масштабная фальсификация, поэтому международное сообщество не должно признавать результаты этих выборов и при этом должно призвать Грузию заново провести выборы в течение года.
Европарламент также призвал Евросоюз и страны ЕС ввести персональные санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и председателя "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили.