https://sputnik-georgia.ru/20241201/v-evropu-no-bez-shantazha---kaladze-otvetil-futbolistam-sbornoy-gruzii-291189236.html

В Европу, но без шантажа – Каладзе ответил футболистам сборной Грузии

В Европу, но без шантажа – Каладзе ответил футболистам сборной Грузии

Sputnik Грузия

Правящая партия доведет процесс вступления в ЕС до конца, но при этом никому не позволит шантажировать власти этой темой, заявил Каладзе 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T11:22+0400

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грузия

политика

новости

каха каладзе

хвича кварацхелия

буду зивзивадзе

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Будущее Грузии в Европе, но на этом пути неприемлем любой шантаж властей со стороны европейских политиков, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" и экс-капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе, комментируя высказывания футболистов национальной команды об европейском будущем страны. Лидеры сборной Грузии по футболу, пользующиеся особой популярностью среди населения, опубликовали в Сети фото с акций протеста в Тбилиси, отметив, что путь Грузии лежит в Европу. Они также осудили насилие на митингах. Среди высказавшихся футболистов вингер Хвича Кварацхелия, нападающий Буду Зивзивадзе, полузащитник Георгий Кочорашвили и вратарь Георгий Мамардашвили. По словам мэра, правящая партия доведет этот процесс до конца, но при этом никому не позволит шантажировать власти этой темой. "Вы хотите? Мы готовы! Откройте переговоры. Мы к этому готовы, но шантаж категорически недопустим", – заявил Каладзе. В Грузии четвертый день продолжаются протесты против принятого 28 ноября решения властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Акции в Грузии не имеют ничего общего с политическим протестом – премьер >>Такому решению властей предшествовало принятие Европарламентом очередной жесткой резолюции по Грузии, в которой говорится, что прошедшие в стране 26 октября парламентские выборы были "еще одним проявлением отката демократии" в стране. Согласно резолюции, произошла масштабная фальсификация, поэтому международное сообщество не должно признавать результаты этих выборов и при этом должно призвать Грузию заново провести выборы в течение года. Европарламент также призвал Евросоюз и страны ЕС ввести персональные санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и председателя "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, хвича кварацхелия, буду зивзивадзе, грузия - евросоюз