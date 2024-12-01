https://sputnik-georgia.ru/20241201/vlasti-gruzii-budut-govorit-lish-s-novoy-administratsiey-ssha---premer-291191239.html

Власти Грузии будут говорить лишь с новой администрацией США – премьер

Власти Грузии будут говорить лишь с новой администрацией США – премьер

Sputnik Грузия

Будем ждать новой администрации и обо всем говорить с ней, заявил премьер 01.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-01T14:46+0400

2024-12-01T14:46+0400

2024-12-01T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Нынешняя администрация президента США пытается оставить как можно более тяжелое наследие новой администрации Трампа, с которой собираются говорить власти Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Государственный департамент США 30 ноября заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, заявив, что власти Грузии нарушили его главные принципы. Хартия о стратегическом партнерстве была подписана в 2009 году. По словам премьера, это решение точно такое же временное событие, как и пребывание Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии. Власти Грузии 28 ноября приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После чего в стране начались акции протеста. По словам протестующих, Грузия свернула с европейского курса, что для них неприемлемо. Протест оппозиции поддержали часть сотрудников госструктур, частных организаций и известные общественные деятели. Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией >>Кобахидзе пояснил, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. Премьер утверждает, что Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявил Кобахидзе. Он также отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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