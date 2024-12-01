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Власти Грузии будут говорить лишь с новой администрацией США – премьер
Власти Грузии будут говорить лишь с новой администрацией США – премьер
Sputnik Грузия
Будем ждать новой администрации и обо всем говорить с ней, заявил премьер 01.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-01T14:46+0400
2024-12-01T14:46+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Нынешняя администрация президента США пытается оставить как можно более тяжелое наследие новой администрации Трампа, с которой собираются говорить власти Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Государственный департамент США 30 ноября заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, заявив, что власти Грузии нарушили его главные принципы. Хартия о стратегическом партнерстве была подписана в 2009 году. По словам премьера, это решение точно такое же временное событие, как и пребывание Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии. Власти Грузии 28 ноября приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После чего в стране начались акции протеста. По словам протестующих, Грузия свернула с европейского курса, что для них неприемлемо. Протест оппозиции поддержали часть сотрудников госструктур, частных организаций и известные общественные деятели. Первый ответ "Мечты" на приостановку стратегического партнерства США с Грузией >>Кобахидзе пояснил, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС. Премьер утверждает, что Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявил Кобахидзе. Он также отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой. Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сша
Власти Грузии будут говорить лишь с новой администрацией США – премьер
14:46 01.12.2024 (обновлено: 15:35 01.12.2024)
Будем ждать новой администрации и обо всем говорить с ней, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Нынешняя администрация президента США пытается оставить как можно более тяжелое наследие новой администрации Трампа, с которой собираются говорить власти Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Государственный департамент США 30 ноября заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, заявив, что власти Грузии нарушили его главные принципы. Хартия о стратегическом партнерстве была подписана в 2009 году.
"Вы видите, что действующая администрация максимально пытается оставить как можно более тяжелое наследие новой администрации, администрации Трампа. Они это делают в отношении Украины и Грузии, хотя это не будет иметь принципиального значения. Будем ждать новой администрации и обо всем говорить с новой администрацией", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По словам премьера, это решение точно такое же временное событие, как и пребывание Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии.
Власти Грузии 28 ноября приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После чего в стране начались акции протеста.
По словам протестующих, Грузия свернула с европейского курса, что для них неприемлемо. Протест оппозиции поддержали часть сотрудников госструктур, частных организаций и известные общественные деятели.
Кобахидзе пояснил, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
Премьер утверждает, что Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году, заявил Кобахидзе.
Он также отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, а с достоинством, исправной демократической системой и сильной экономикой.
Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве.