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Грузии может быть нанесен многомиллионный ущерб из-за остановки проекта ГЭС – премьер
Грузии может быть нанесен многомиллионный ущерб из-за остановки проекта ГЭС – премьер
Sputnik Грузия
Проведение акций, ущерб от которых может быть нанесен нашей стране, финансировался из-за границы, заявил премьер 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, финансирование одного из стратегических объектов в Грузии был заблокировано, из-за чего стране, возможно, придется выплатить многомиллионный ущерб, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Турецкая компания ENKA выиграла иск в международном арбитраже против правительства Грузии по спору, связанному с прекращением строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони (регион Имерети). Согласно решению арбитража, страна должна выплатить экс-инвестору компенсацию в размере 383,2 миллиона долларов. Премьер выделил три НПО, которые участвовали в процессах вокруг Намахвани ГЭС, – Ассоциация молодых юристов Грузии, Центр социальной справедливости и Зеленая альтернатива. "Проведение акций, ущерб от которых может быть нанесен нашей стране, финансировался из-за границы. Именно поэтому они не хотели принятия закона "О прозрачности", чтобы эти темные дела делались руками НПО, именно на "черные деньги", - сказал Кобахидзе. Турецкий инвестор ENKA Renewables LLC официально расторг свой контракт с правительством Грузии в конце марта 2022 года. Причиной разрыва названы невыполнения правительством взятых на себя обязательств и форс-мажорные обстоятельства. Отмечено, что после получения указанной суммы компенсации она будет представлена инвесторам ENKA в специальном ситуационном заявлении. Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов. Однако из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций ENKA решила расторгнуть договор с правительством. Глава Минэкономики Грузии: Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом >>Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети. Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. Демонстранты требовали выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию решений о начале строительства, а также отставки министра экономики Грузии. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, протесты вокруг строительства намахвани гэс
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, протесты вокруг строительства намахвани гэс
Грузии может быть нанесен многомиллионный ущерб из-за остановки проекта ГЭС – премьер
Проведение акций, ущерб от которых может быть нанесен нашей стране, финансировался из-за границы, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, финансирование одного из стратегических объектов в Грузии был заблокировано, из-за чего стране, возможно, придется выплатить многомиллионный ущерб, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Турецкая компания ENKA выиграла иск в международном арбитраже против правительства Грузии по спору, связанному с прекращением строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони (регион Имерети). Согласно решению арбитража, страна должна выплатить экс-инвестору компенсацию в размере 383,2 миллиона долларов.
"Проект был абсолютно рабочим, но прошли акции протеста, в которых участвовали сомнительные лица, а также конкретные НПО, профинансированные из-за рубежа", - заявил Кобахидзе.
Премьер выделил три НПО, которые участвовали в процессах вокруг Намахвани ГЭС, – Ассоциация молодых юристов Грузии, Центр социальной справедливости и Зеленая альтернатива.
"Проведение акций, ущерб от которых может быть нанесен нашей стране, финансировался из-за границы. Именно поэтому они не хотели принятия закона "О прозрачности", чтобы эти темные дела делались руками НПО, именно на "черные деньги", - сказал Кобахидзе.
Турецкий инвестор ENKA Renewables LLC официально расторг свой контракт с правительством Грузии в конце марта 2022 года. Причиной разрыва названы невыполнения правительством взятых на себя обязательств и форс-мажорные обстоятельства.
"Международный арбитражный процесс, связанный с расторжением, завершился, и было решено, что наша дочерняя компания расторгла контракт законно, а правительство Грузии обязано выплатить нашей дочерней компании компенсацию в размере примерно 383,2 миллиона долларов, включая проценты", – отмечается в заявлении Public Disclosure Platform.
Отмечено, что после получения указанной суммы компенсации она будет представлена инвесторам ENKA в специальном ситуационном заявлении.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%.
В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов. Однако из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций ENKA решила расторгнуть договор с правительством.
Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети.
Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. Демонстранты требовали выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию решений о начале строительства, а также отставки министра экономики Грузии.
В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.