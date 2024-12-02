https://sputnik-georgia.ru/20241202/gruzii-mozhet-byt-nanesen-mnogomillionnyy-uscherb-iz-za-ostanovki-proekta-ges--premer-291211089.html

Грузии может быть нанесен многомиллионный ущерб из-за остановки проекта ГЭС – премьер

Грузии может быть нанесен многомиллионный ущерб из-за остановки проекта ГЭС – премьер

Sputnik Грузия

Проведение акций, ущерб от которых может быть нанесен нашей стране, финансировался из-за границы, заявил премьер 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T22:02+0400

2024-12-02T22:02+0400

2024-12-02T22:02+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

протесты вокруг строительства намахвани гэс

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, финансирование одного из стратегических объектов в Грузии был заблокировано, из-за чего стране, возможно, придется выплатить многомиллионный ущерб, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Турецкая компания ENKA выиграла иск в международном арбитраже против правительства Грузии по спору, связанному с прекращением строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони (регион Имерети). Согласно решению арбитража, страна должна выплатить экс-инвестору компенсацию в размере 383,2 миллиона долларов. Премьер выделил три НПО, которые участвовали в процессах вокруг Намахвани ГЭС, – Ассоциация молодых юристов Грузии, Центр социальной справедливости и Зеленая альтернатива. "Проведение акций, ущерб от которых может быть нанесен нашей стране, финансировался из-за границы. Именно поэтому они не хотели принятия закона "О прозрачности", чтобы эти темные дела делались руками НПО, именно на "черные деньги", - сказал Кобахидзе. Турецкий инвестор ENKA Renewables LLC официально расторг свой контракт с правительством Грузии в конце марта 2022 года. Причиной разрыва названы невыполнения правительством взятых на себя обязательств и форс-мажорные обстоятельства. Отмечено, что после получения указанной суммы компенсации она будет представлена инвесторам ENKA в специальном ситуационном заявлении. Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов. Однако из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций ENKA решила расторгнуть договор с правительством. Глава Минэкономики Грузии: Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом >>Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети. Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. Демонстранты требовали выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию решений о начале строительства, а также отставки министра экономики Грузии. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, протесты вокруг строительства намахвани гэс