https://sputnik-georgia.ru/20221010/glava-minekonomiki-gruzii-namakhvani-ges-ostaetsya-strategicheskim-proektom-271184301.html
Глава Минэкономики Грузии: Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом
Глава Минэкономики Грузии: Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом
Проект Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом и обязательно будет реализован в том или ином формате, заявил министр 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T08:33+0400
2022-10-10T08:33+0400
2022-10-10T09:21+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Правительство Грузии ведет переговоры с турецкой компанией ENKA о внесении ряда изменений в действующем договоре по строительству Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони (регион Имерети), заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Турецкий инвестор ENKA Renewables LLC официально расторг свой контракт с правительством Грузии в конце марта 2022 года. Причиной разрыва названы невыполнения правительством взятых на себя обязательств и форс-мажорные обстоятельства.Министр пообещал поделиться с общественностью результатами переговоров в ближайшее время."Проект Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом и обязательно будет реализован в том или ином формате", – подчеркнул министр.Турецкая компания ENKA еще в сентябре 2021 года уведомила власти Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС, и уже в январе закрыла свои офисы в Грузии. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.Инвестор расторг контракт с правительством Грузии по Намахвани ГЭС >>После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.Почему Грузия не может отказаться от Намахвани ГЭС - мнение главы регулятора >>Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.Тем не менее, строительство ГЭС вызвало волну акций. Протест гражданских активистов, которые разбили палаточный лагерь в ущелье реки Риони, требуя от правительства гарантий безопасности проекта для экосистемы ущелья продолжался более 500 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, энергетика грузии, протесты вокруг строительства намахвани гэс
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, энергетика грузии, протесты вокруг строительства намахвани гэс
Глава Минэкономики Грузии: Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом
08:33 10.10.2022 (обновлено: 09:21 10.10.2022)
Проект Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом и обязательно будет реализован в том или ином формате, заявил министр
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Правительство Грузии ведет переговоры с турецкой компанией ENKA о внесении ряда изменений в действующем договоре по строительству Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони (регион Имерети), заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Турецкий инвестор ENKA Renewables LLC официально расторг свой контракт с правительством Грузии в конце марта 2022 года. Причиной разрыва названы невыполнения правительством взятых на себя обязательств и форс-мажорные обстоятельства.
"ENKA приняла решение о расторжении договора, обратилась в арбитраж, хотя мы находимся в режиме диалога с компанией. Мы ведем переговоры, говорим о разного рода изменениях, которые можно внести в действующее соглашение, чтобы реализовать этот очень важный, стратегический проект", – сказал Давиташвили.
Министр пообещал поделиться с общественностью результатами переговоров в ближайшее время.
"Проект Намахвани ГЭС остается стратегическим проектом и обязательно будет реализован в том или ином формате", – подчеркнул министр.
Турецкая компания ENKA еще в сентябре 2021 года уведомила власти Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС, и уже в январе закрыла свои офисы в Грузии. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.
После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.
Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.
Тем не менее, строительство ГЭС вызвало волну акций. Протест гражданских активистов, которые разбили палаточный лагерь в ущелье реки Риони, требуя от правительства гарантий безопасности проекта для экосистемы ущелья продолжался более 500 дней.