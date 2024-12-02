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Политике нет места в школах и вузах – глава Минобразования Грузии

Политике нет места в школах и вузах – глава Минобразования Грузии

Sputnik Грузия

К протестам в последние дни присоединились несколько частных, а также государственных образовательных учреждений. Они временно приостановили обучение 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T16:40+0400

2024-12-02T16:40+0400

2024-12-02T17:13+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Политизация учебных заведений абсолютно неприемлема –образовательный процесс везде должен проходить беспрепятственно, заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе в связи с протестами в школах и вузах. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Часть государственных и частных школ и вузов Грузии выразили солидарность с протестующими в стране и приостановили учебу. Детей и подростков все чаще можно заметить на ночных акциях в Тбилиси. При этом МВД призвало родителей оградить детей от насилия на митингах, поскольку последние акции протеста у парламента вышли за рамки мирного собрания и приняли насильственный характер.По словам Цуладзе, все школы и вузы должны вернуться к обычному режиму работы, поскольку они получают финансирование для того, чтобы обеспечить непрерывность обучения. "Лично я считаю, что целенаправленное нарушение образовательного процесса является нарушением обязательств, взятых на себя образовательными учреждениями перед обществом. Это не будет нами одобрено, наоборот, они должны немедленно восстановить учебный процесс и продолжать выполнять свои обязательства", – сказал министр. Следовать четкому плану – премьер Грузии о планах правительства >>Волна протеста началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.Общее число задержанных на акциях в столице, по последним данным МВД, превысило 200 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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