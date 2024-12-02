https://sputnik-georgia.ru/20241202/sledovat-chetkomu-planu--premer-gruzii-o-planakh-pravitelstva-291205483.html

Следовать четкому плану – премьер Грузии о планах правительства

Следовать четкому плану – премьер Грузии о планах правительства

Sputnik Грузия

Вместе с экономическим ростом будет снижаться и бедность, и цель правительства снизить уровень бедности до 4% за четыре года, заявил премьер 02.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-02T15:22+0400

2024-12-02T15:22+0400

2024-12-02T15:23+0400

грузия

экономика

новости

ираклий кобахидзе

правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Правительство Грузии будет следовать четкому плану и правительственной программе, направленной на улучшение экономической ситуации в стране в последующие четыре года, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на первом заседании обновленного состава правительства. Согласно программе правительства Грузии на 2025-2028 годы "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе", сохранение темпов роста экономики, сокращение бедности и безработицы и рост занятости являются приоритетными направлениями. Премьер подчеркнул, что амбициозный план правительства подразумевает выполнение амбициозных задач с точки зрения роста экономики Грузии, и цель - увеличить экономику страны до 130 миллиардов лари за четыре года. Премьер назвал тенденции очень положительными, и привел в пример последние данные статистики, согласно которым рост ВВП Грузии в октябре составил 11%. "Как вы знаете, есть некоторый страх, связанный с выборами, несмотря на это, экономический рост в октябре составил 11%. Соответственно, среднегодовые темпы экономического роста вернулись к двузначной отметке, у нас рост экономики ровно 10% по данным первых 10 месяцев текущего года, а это значит, что экономика быстро развивается", - сказал Кобахидзе. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за октябрь >>По его словам, такими темпами можно достичь поставленной цели и увеличить экономику страны как минимум до 130 миллиардов лари в ближайшие четыре года, что также отразится и на росте госбюджета. Если в прошлом году бюджет составлял 28 миллиардов лари, то через четыре года он составит более 40 миллиардов лари, и все это позволит правительству реализовать гораздо больше проектов и позаботиться о населении, сказал премьер. Кроме того, Кобахидзе напомнил, что программа правительства предусматривает и создание 200 тысяч новых рабочих мест. По словам главы правительства, за последние 2,5 года было создано 170 тысяч новых рабочих мест. Все ближе к развитым странам – Давиташвили о преимуществах роста экономики Грузии >>"Соответственно, уже проделанная работа позволяет нам смело ставить эту цель и абсолютно реально, что за четыре года будет создано 200 тысяч новых рабочих мест. Следовательно, безработица в нашей стране упадет ниже отметки в 4%, что ниже среднеевропейского уровня", - заявил премьер. По словам премьера, цель хоть и амбициозна, но абсолютно достижима. Кобахидзе отметил, что большие инвестиции направлены в развитии дорожной инфраструктуры в Грузии, а также, реализуются проекты, которые усилят транспортно-логистическую роль страны. Речь о проекте расширения аэропортовЮ строительстве первого глубоководного порта Анаклия, содернизация железных дорог и проект прокладки черноморского энергокабеля. "Все это будет в дальнейшем способствовать развитию и росту экономики нашей страны", - заключил он. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%. Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2024 года составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, правительство грузии