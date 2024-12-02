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Следовать четкому плану – премьер Грузии о планах правительства
Следовать четкому плану – премьер Грузии о планах правительства
Sputnik Грузия
Вместе с экономическим ростом будет снижаться и бедность, и цель правительства снизить уровень бедности до 4% за четыре года, заявил премьер 02.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-02T15:22+0400
2024-12-02T15:22+0400
2024-12-02T15:23+0400
грузия
экономика
новости
ираклий кобахидзе
правительство грузии
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Правительство Грузии будет следовать четкому плану и правительственной программе, направленной на улучшение экономической ситуации в стране в последующие четыре года, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на первом заседании обновленного состава правительства. Согласно программе правительства Грузии на 2025-2028 годы "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе", сохранение темпов роста экономики, сокращение бедности и безработицы и рост занятости являются приоритетными направлениями. Премьер подчеркнул, что амбициозный план правительства подразумевает выполнение амбициозных задач с точки зрения роста экономики Грузии, и цель - увеличить экономику страны до 130 миллиардов лари за четыре года. Премьер назвал тенденции очень положительными, и привел в пример последние данные статистики, согласно которым рост ВВП Грузии в октябре составил 11%. "Как вы знаете, есть некоторый страх, связанный с выборами, несмотря на это, экономический рост в октябре составил 11%. Соответственно, среднегодовые темпы экономического роста вернулись к двузначной отметке, у нас рост экономики ровно 10% по данным первых 10 месяцев текущего года, а это значит, что экономика быстро развивается", - сказал Кобахидзе. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за октябрь >>По его словам, такими темпами можно достичь поставленной цели и увеличить экономику страны как минимум до 130 миллиардов лари в ближайшие четыре года, что также отразится и на росте госбюджета. Если в прошлом году бюджет составлял 28 миллиардов лари, то через четыре года он составит более 40 миллиардов лари, и все это позволит правительству реализовать гораздо больше проектов и позаботиться о населении, сказал премьер. Кроме того, Кобахидзе напомнил, что программа правительства предусматривает и создание 200 тысяч новых рабочих мест. По словам главы правительства, за последние 2,5 года было создано 170 тысяч новых рабочих мест. Все ближе к развитым странам – Давиташвили о преимуществах роста экономики Грузии >>"Соответственно, уже проделанная работа позволяет нам смело ставить эту цель и абсолютно реально, что за четыре года будет создано 200 тысяч новых рабочих мест. Следовательно, безработица в нашей стране упадет ниже отметки в 4%, что ниже среднеевропейского уровня", - заявил премьер. По словам премьера, цель хоть и амбициозна, но абсолютно достижима. Кобахидзе отметил, что большие инвестиции направлены в развитии дорожной инфраструктуры в Грузии, а также, реализуются проекты, которые усилят транспортно-логистическую роль страны. Речь о проекте расширения аэропортовЮ строительстве первого глубоководного порта Анаклия, содернизация железных дорог и проект прокладки черноморского энергокабеля. "Все это будет в дальнейшем способствовать развитию и росту экономики нашей страны", - заключил он. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%. Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2024 года составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, правительство грузии
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, правительство грузии
Следовать четкому плану – премьер Грузии о планах правительства
15:22 02.12.2024 (обновлено: 15:23 02.12.2024)
Вместе с экономическим ростом будет снижаться и бедность, и цель правительства снизить уровень бедности до 4% за четыре года, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Правительство Грузии будет следовать четкому плану и правительственной программе, направленной на улучшение экономической ситуации в стране в последующие четыре года, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на первом заседании обновленного состава правительства.
Согласно программе правительства Грузии на 2025-2028 годы "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе", сохранение темпов роста экономики, сокращение бедности и безработицы и рост занятости являются приоритетными направлениями.
"Хочу поздравить всех вас с выражением доверия грузинского народа и парламента Грузии, которое возлагает на нас большую ответственность на ближайшие четыре года, максимально заботиться о развитии нашей страны. Наш долг – четко выполнить наш план, нашу программу в течение следующих четырех лет", - заявил Кобахидзе.
Премьер подчеркнул, что амбициозный план правительства подразумевает выполнение амбициозных задач с точки зрения роста экономики Грузии, и цель - увеличить экономику страны до 130 миллиардов лари за четыре года.
Премьер назвал тенденции очень положительными, и привел в пример последние данные статистики, согласно которым рост ВВП Грузии в октябре составил 11%.
"Как вы знаете, есть некоторый страх, связанный с выборами, несмотря на это, экономический рост в октябре составил 11%. Соответственно, среднегодовые темпы экономического роста вернулись к двузначной отметке, у нас рост экономики ровно 10% по данным первых 10 месяцев текущего года, а это значит, что экономика быстро развивается", - сказал Кобахидзе.
По его словам, такими темпами можно достичь поставленной цели и увеличить экономику страны как минимум до 130 миллиардов лари в ближайшие четыре года, что также отразится и на росте госбюджета.
Если в прошлом году бюджет составлял 28 миллиардов лари, то через четыре года он составит более 40 миллиардов лари, и все это позволит правительству реализовать гораздо больше проектов и позаботиться о населении, сказал премьер.
Кроме того, Кобахидзе напомнил, что программа правительства предусматривает и создание 200 тысяч новых рабочих мест.
По словам главы правительства, за последние 2,5 года было создано 170 тысяч новых рабочих мест.
"Соответственно, уже проделанная работа позволяет нам смело ставить эту цель и абсолютно реально, что за четыре года будет создано 200 тысяч новых рабочих мест. Следовательно, безработица в нашей стране упадет ниже отметки в 4%, что ниже среднеевропейского уровня", - заявил премьер.
По словам премьера, цель хоть и амбициозна, но абсолютно достижима.
"Конечно, вместе с экономическим ростом будет снижаться и бедность, и наша амбициозная и достижимая цель — снизить уровень бедности до 4% за четыре года, что мы обязательно и сделаем. Для этого важно реализовать ряд проектов, в первую очередь усиление связной функции нашей страны", - сказал он.
Кобахидзе отметил, что большие инвестиции направлены в развитии дорожной инфраструктуры в Грузии, а также, реализуются проекты, которые усилят транспортно-логистическую роль страны. Речь о проекте расширения аэропортовЮ строительстве первого глубоководного порта Анаклия, содернизация железных дорог и проект прокладки черноморского энергокабеля.
"Все это будет в дальнейшем способствовать развитию и росту экономики нашей страны", - заключил он.
В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%. Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2024 года составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2024 года составил 10%.